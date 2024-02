Bad Bunny no está alejado y la moda; el reguetonero fue vestido por Jacquemus, el primo fashionista de Belinda.

Jacquemus -de 34 años de edad-, el primo de Belinda, compartió la forma en que le aportó Bad Bunny con su estilo, donde lució al menos seis looks de alta costura.

Sin embargo, las críticas de los conocedores de la moda ya están tirándole a la yugular a Bad Bunny.

Bad Bunny de 29 años de edad, podrá haber lanzado su nuevo álbum “Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana”, compartido su tour Most Wanted, y luego desaparecido, pero no significa que esté dejando de generar.

Ayer -11 de febrero- Bad Bunny fue captado en el Super Bowl 2024, luego de meses de varias semanas en que no se sabía del reguetonero, para luego mostrar su lado más fashionista.

Aunque en el Super Bowl 2024, Bad Bunny fue captado con una básica sudadera over size gris, este 12 de febrero sorprendió cuando Jacquemus anunció su colaboración con el cantante.

A través de un post en Instagram con varias fotografías profesionales a cargo de Theo De Gueltzl -de edad desconocida- fue como Jacquemus mostró su colaboración “Les Sculpultures”.

Jacquemus, el primo de Belinda, la cantante de 34 años de edad, vistió a Bad Bunny con al menos seis distintos looks, con los que posó sobre una plataforma haciendo alusión a una escultura.

Esta colaboración de Jacquemus con Bad Bunny, es algo que el Conejo Malo se tenía muy guardado, incluso no lo ha compartido en sus redes sociales.

La moda de Jacquemus nunca se ha llevado críticas, pero tal parece que el haber elegido a Bad Bunny como su modelo le costará caro.

La sesión de fotos y la forma en que Bad Bunny posó para la colección de Bad Bunny, está dando mucho de qué hablar, pues no ven que el cantante sea buen modelo.

A diferencia de lo que los fans de Bad Bunny aplaudirían, los críticos de la moda -en redes sociales- ven claro que el puertorriqueño “no está viviendo la colección”.

Y es que aseguran que Bad Bunny no transmite “Les Sculpultures”, pues simplemente parece un alguien a quien Jacquemus, el primo de Belinda, vistió y listo.

“No había alguien más disponible? Su expresión anodina es fatal para la marca, a menos que, sea justamente lo que busca, un ñe proyección internacional.

Sorry, no me gusta.

Mehhh.

No me encanta su modeling, la verdad, pero cool.

Siento yo que no le luce nada.

No está viviendo la colección”.

Usuarios de Twitter.