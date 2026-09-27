Detectaron por primera vez una emisión de radio espacial en Beta Pictoris B, exoplaneta que se ubica a 64 años luz de distancia de la Tierra.

Lo que indicaría que hay presencia de un campo magnético en ese planeta ubicado fuera del Sistema Solar.

El hallazgo fue realizado por investigadores del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian y de la Universidad de Oregón.

Emisión de señal de radio espacial de Beta Pictoris B sería por aurora del exoplaneta

La emisión de radio espacial de Beta Pictoris B no corresponde a un contacto extraterrestre sino que provino de una aurora, fenómeno similar al que ocurre en los cielos polares de la Tierra.

De acuerdo con los astrónomos, en Beta Pictoris B pasaría algo similar. Sin embargo, sería por la influencia de un campo magnético intenso.

El cual canalizaría sus partículas hacia las capas altas de su atmósfera haciendo que su interacción de lugar a emisiones de las auroras.

Exoplaneta (Unsplash)

La detección de la emisión de radio espacial de Beta Pictoris B se logró usando la red de satélites MeerKAT de Sudáfrica en cuatro ocasiones entre 2025 y 2026.

En un principio, los especialistas se centraron en la estrella Beta Pictoris con tres planetas a su alrededor: Beta Pictoris b, Beta Pictoris c y Beta Pictoris d.

Durante sus observaciones notaron ráfagas de radio con ondas polarizadas circularmente.

Al usar como puntos de referencia los cuásares se estableció que el exoplaneta Beta Pictoris B era el que emitía las señales.

Lo significativo fue que la señal alcanzó el límite superior de la banda de observación de MeerKAT.

Eso indicaría que la intensidad del campo magnético del exoplaneta superaría los 1250 Gauss, cifra superior a la intensidad que se registra en la Tierra que apenas es de 0.5 Gauss.

Descubierto en 2008, Beta Pictoris B tiene aproximadamente 10 veces la masa de Júpiter.

Los resultados de señal de radio procedente del exoplaneta Beta Pictoris B serán sometidos a la revisión por pares y en caso de confirmarse serán un avance significativo en la astronomía.