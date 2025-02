Te dejamos este ritual para el inicio del Año Nuevo Chino 2025, con el cual podrás aprovechar la energía de la luna nueva.

Se acerca la luna nueva justo para el Año Nuevo Chino 2025, y lo mejor que puedes hacer es un ritual que te ayude con el comienzo de año.

Por lo que si te has sentido desmotiva o no has tenido el mejor comienzo de año, o al menos no como esperabas, este ritual de inicio para Año Nuevo Chino 2025 puede ayudar.

Por lo que te decimos cómo puedes hacer este ritual de inicio para el Año Nuevo Chino 2025 en la luna nueva que se dará este 29 de enero.

El ritual del inicio del Año Nuevo Chino 2025 que puedes hacer en la luna nueva de enero 2025

Tal y como se dijo, este 29 de enero se llevarán a cabo dos eventos importantes: el Año Nuevo Chino 2025 y la luna nueva.

Juntando estas energías, se puede realizar un ritual de inicio del Año Nuevo Chino 2025 en luna nueva, que puede ayudar a despegar este principio de año.

Por lo que te decimos cuál es este ritual, qué necesitarás y cómo puedes realizarlo este 29 de enero en luna nueva, la cual coincide con el inicio del Año Nuevo Chino 2025.

La luna nueva de este 29 de enero, es la primera del 2025 bajo el signo de Acuario, lo cual promueve a dar inicios a los cambios que quieras ver cumplidos este año.

Acuario se relaciona con los nuevos comienzos, al igual que el primer mes del año -enero-, la primera luna nueva, la fase de la luna y por supuesto, el inicio del Año Nuevo Chino 2025.

Ritual de Año Nuevo Chino 2025 en luna nueva (Vivek Doshi / Unsplash)

Paso a paso para hacer el ritual del Año Nuevo Chino 2025

Este 29 de enero no solo será el Año Nuevo Chino, sino que coincide con la primera luna nueva del año bajo el signo de acuario.

Por lo que podrás hacer un ritual de inicio para empezar bien este Año Nuevo Chino 2025, y ver cumplidas tus metas.

Pero ¿cómo puedes hacer este ritual de inicio del Año Nuevo Chino 2025? Lo único que necesitarás es:

Hojas de papel

Una pluma

Vela

Deberás limpiar bien tu espacio antes de comenzar este ritual de inicio del Año Nuevo Chino 2025; también puedes hacer una limpieza energética.

Puedes prender una vela de color azul o blanco, aunque no es necesario y deberás poner música de alta frecuencia para inspirarte y que nuestra energía suba.