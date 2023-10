Uno de los sueños más confusos que se pueden tener, sin duda alguna es soñar que tienes relaciones sexuales con tu ex, pero ¿tendrá algún significado?

El soñar que tienes relaciones sexuales con tu ex, puede que sea bastante confuso pero no siempre significa que debas regresar con esa persona.

Pero, si los sueños expresan miedos, necesidades, deseos o manifestaciones del inconsciente, ¿qué significaría soñar que tienes relaciones sexuales con tu ex?

Este sería el significado de soñar que tienes relaciones sexuales con tu ex

Es común el soñar con personas que ya no frecuentamos, en especial con nuestras ex parejas pero, ¿que significa soñar que tienes relaciones sexuales con tu ex?

Algunos expertos han señalado que si sueñas que tienes relaciones sexuales con tu ex, es porque era algo que carecía la relación.

Es decir que tu mente proyecta lo que más deseabas de esa relación en tus sueños, en este caso soñar que tienes relaciones sexuales con tu ex.

Por lo que más que enfocarse en la situación de si tuviste relaciones sexuales con tu ex en tu sueño, haría que enfocarse más en los sentimientos que tuviste durante el sueño:

¿Sentiste culpa al soñar que tenías relaciones sexuales con tu ex?

¿Sentiste miedo al soñar que tenías relaciones sexuales con tu ex?

¿Sentiste placer al soñar que tenías relaciones sexuales con tu ex?

¿Sentiste libertad al soñar que tenías relaciones sexuales con tu ex?

Pareja en la cama (Unsplash)

Soñar que tienes relaciones sexuales revelaría lo que falta en tu actual relación

Soñar que tienes relaciones sexuales con tu ex, es bastante confuso e incluso puede despertar ciertos sentimientos de culpa pero hay que analizar el contexto, especialmente los sentimientos durante este sueño.

Pues de acuerdo a los expertos, otro de los significados que podría tener el soñar que tienes relaciones sexuales, no es precisamente que quieras ser infiel en caso de que estés en una nueva relación.

Sino que tu inconsciente expresa lo que no tienes en esta relación y extrañas; puede ser que tenga que ver con el placer que no tienes en tu nueva relación o no hay acoplamiento de pareja.

También soñar que tienes relaciones sexuales con tu ex puede revelar que no hubo un periodo de duelo entre tu anterior relación y la actual, por lo que es normal que sigas pensando en esa persona.

También soñar que tienes relaciones sexuales con tu ex, revelaría esa parte tuya que pide cerrar ese ciclo y comenzar con uno nuevo.