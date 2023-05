Uno de los sueños más recurrentes entre los usuarios sin duda alguna es soñar que te muerde un perro pero ¿cuál es su significado puntual?

Mucho se ha dicho sobre la subjetividad al momento de interpretar sueños -como el de soñar que te muerde un perro-, pues depende mucho del contexto, es real que en varias ocasiones coincide con lo que se está describiendo.

Hay quienes aseguran que el soñar con animales representan los temores o deseos oscuros de una persona, por lo que el soñar con un perro también tendría un significado específico.

Así como el soñar que te muerde un perro también dependería de que zona del cuerpo te muerde.

Por lo que el soñar que te muerde un perro podría simbolizar a alguien en tu vida que está siendo poco amable o grosero contigo.

También soñar que te muerde un perro es una expresión del temor desde el inconsciente por alguna razón, estando siempre alerta al estar preocupado por alguna situación.

Aunque también soñar que te muerde un perro podría darte pistas de qué es lo que está pasando en este momento de tu vida.

¿Qué significa soñar con un perro?

El terreno de los sueños suele ser en ocasiones complicado, pues el sueño es personal y depende de la persona que lo sueñe.

Sin embargo, las figuras o arquetipos que se repiten en los sueños de las personas representan una situación específica como el soñar con un perro.

En primer lugar, el soñar con perros simboliza las cualidades con las que se les suele asociar:

Lealtad

Generosidad

Intuición

Protección

Fidelidad

Compañerismo

Por lo que el soñar que te muerde un perro podría significar algún tipo de problema al que hay que enfrentarse pero hay cierto temor en la resolución.

Al igual que se le ha dado un significado al soñar que te muerde un perro, pero este dependerá de su color:

Soñar que te muerde un perro negro: de acuerdo al psicoanálisis y onirismo, un perro negro que te muerde se relaciona con las traiciones y personas que buscan dañarte a tus espaldas, por lo que habrá que cuidarse y no confiar en todos.

Soñar que te muerde un perro blanco: el color blanco usualmente se relaciona con cosas positivas, por lo que soñar que te muerde un perro de este color sería positivo al simbolizar fuerza y constancia para afrontar los problemas

El significado de soñar con perros mordiendo (Nick Bolton / Unsplash)

¿Qué significa soñar que un perro te muerde la mano?

El significado sobre soñar que te muerde un perro, en términos generales es un miedo a alguna situación -o persona- por la que estás atravesando y de alguna manera sientas que te ataca.

Pero esto también dependerá de la zona en donde hayas soñado que el perro te muerde, por ejemplo en la mano podría simbolizar deslealtad y traición; la llegada de malas noticias.

Además de que soñar que te muerde un perro simboliza miedo, intranquilidad al no expresar tus emociones.

En el caso de soñar que te muerde un perro en la mano derecha, representa un nivel de angustia que no se sabe cómo manejar; especialmente con la persona que defraudó tu confianza.

Soñar que te muerde un perro en la mano izquierda, de acuerdo a los oniromantes , podría significar la traición pero alguien cercano o alguien cercano que quiera hacer justicia por su cuenta.

¿Qué significa soñar que un perro te muerde? (Daniel Lincoln / Unsplash )

¿Qué significa soñar que un perro te muerde el brazo?

El soñar que te muerde un perro, su significado puede variar un poco dependiendo de la zona en la que lo hayas soñado.

En el caso de soñar que te muerde un perro el brazo, puede representar un problema o situación que has arrastrado desde hace tiempo y no has querido solucionarlo o no sabes cómo.

Además puede representar que no sientes que tengas lo suficiente como para salir o dar resolución a ese problema.

¿Soñar con un perro mordiendo? Este sería su significado (David Mark / Unsplash)

¿Qué significa soñar que un perro te muerde el pie?

El soñar que te muerde un perro es algo usual pero dependiendo de la zona del cuerpo, varía el significado de este sueño.

Por ejemplo, en el caso de soñar que te muerde un perro un pie podría significar el cansancio, estrés o ansiedad ante los problemas que se han presentado.

Lo cual también soñar que te muerde un perro el pie podría ser una advertencia de tu cuerpo que te invita a descansar más, ya que se relaciona con el equilibrio en tu vida.

No solo por el estado físico, sino también por el mental y así ayudar a reflexionar y poner en orden tus ideas ante las situaciones que se te presenten.