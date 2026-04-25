El último sábado de abril se celebra el Día Mundial del Veterinario, una fecha que busca reconocer la labor de estos profesionales en el cuidado de los animales, la salud pública y la seguridad alimentaria.
En 2026, el Día Mundial del Veterinario ocurre este 25 de abril, por lo que para celebrarlos y conmemorarlos, te dejamos 15 frases para dedicar.
15 frases para celebrar el Día Mundial del Veterinario
La importancia de los veterinarios va más allá de lo que se ve en clínicas: su trabajo impacta directamente en la salud humana, ya que muchas enfermedades pueden transmitirse entre animales y personas.
Es por eso que lo celebramos este 25 de abril en el Día mundial del Veterinario con estas 15 frases:
- “Gracias por cuidar a quienes no pueden decir dónde les duele.”
- “Ser veterinario es amar la vida en todas sus formas.”
- “Tu vocación salva vidas que no tienen voz.”
- “Donde hay un veterinario, hay esperanza para un animal.”
- “La medicina cura al hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad.” — Louis Pasteur.
- “Gracias por tu entrega, incluso en los momentos más difíciles.”
- “Tu trabajo hace del mundo un lugar más humano.”
- “Cuidar animales también es proteger a la humanidad.”
- “Eres héroe sin capa, pero con bata.”
- “Cada vida que salvas deja huella en el mundo.”
- “Tu pasión transforma el dolor en bienestar.”
- “Los animales no hablan, pero tú los entiendes.”
- “Gracias por dedicar tu vida a quienes más lo necesitan.”
- “Ser veterinario es ciencia, amor y compromiso.”
- “Tu labor es esencial para la salud del planeta.”