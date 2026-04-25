El último sábado de abril se celebra el Día Mundial del Veterinario, una fecha que busca reconocer la labor de estos profesionales en el cuidado de los animales, la salud pública y la seguridad alimentaria.

En 2026, el Día Mundial del Veterinario ocurre este 25 de abril, por lo que para celebrarlos y conmemorarlos, te dejamos 15 frases para dedicar.

15 frases para celebrar el Día Mundial del Veterinario

La importancia de los veterinarios va más allá de lo que se ve en clínicas: su trabajo impacta directamente en la salud humana, ya que muchas enfermedades pueden transmitirse entre animales y personas.

Es por eso que lo celebramos este 25 de abril en el Día mundial del Veterinario con estas 15 frases: