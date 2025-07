Pocoyó es un músico en este maratón de la serie animada española para ver durante el 18 de julio.

Y es que con estas 2 horas de capítulos de Pocoyó en YouTube y en español celebramos el inicio de Tomorrowland 2025.

Pocoyó por el Tomorrowland 2025 (captura de pantalla)

¿Dónde ver 2 horas de Pocoyó por el inicio de Tomorrowland 2025?

Si quieres ver 2 horas de capítulos en los que Pocoyó es un músico por el inicio de Tomorrowland 2025 este 18 de julio, puedes hacerlo a través del canal oficial en YouTube:

¿Qué esperar de las 2 horas de Pocoyó por el inicio de Tomorrowland 2025?

Este 18 de julio inicia el festival musical Tomorrowland 2025, festival más grande del mundo de música electrónica celebrado en Boom en Flandes, Bélgica.

Este año, el Tomorrowland 2025 tendrá lugar del viernes 18 hasta el domingo 27 de julio, en donde se darán cita más de 60 DJs y fans de la música electrónica.

El festival es organizado por los hermanos Manu Beers y Michiel Beers a través de su empresa We Are One Worldy se estima que anualmente asisten más de 400 mil personas de casi 200 nacionalidades diferentes.

Así que aquí celebramos y disfrutamos de la música electrónica con un maratón de 2 horas de capítulos de Pocoyó en YouTube para ver en español.

Pues Pocoyó es un músico en los capítulos de la serie animada española:

La banda de rock

La Banda de Pocoyo

¡Música maestro!

iFiesta!

Los Bloques Musicales

La fiesta de la orquesta trompeta

¡Más Ruido!

Tori Dori

Rasca y baila

Sígueme el ritmo

La Flor Musical

El espectáculo terrorífico de Pocoyó y Nina

El Baile de Pocoyó

La Pista de Baile

La Fiesta de Cumpleaños

Perdidos

Clase de Ballet

Elly Sobre Hielo

Brilla Brilla

El silbato

Pocoyó por el Tomorrowland 2025 (captura de pantalla)

Pocoyó y sus amigos forman una banda, además de tocar varios otros instrumentos que encuentra en una caja.

Y cuando Pocoyó, Pato y Elly no tocan, les encanta bailar al son de la música de la orquesta.