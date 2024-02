Jorge Losa de 33 años de edad sufre de ginecomastia, es un padecimiento por el que le quitaron una glándula mamaria.

Debido a ello, fue el proceso que lo llevo al quirófano:

“Yo me tuve que operar, me salió ginecomastia, tengo la cicatriz al lado del pezón, me salió ginecomastia, es que me crecen las chichis como a las chavitas, como a las mujeres cuando están en la adolescencia, que les empiezan a doler”.

Jorge Losa