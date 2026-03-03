Hoy 3 de marzo se celebra el Día Internacional de los Escritores, así que en reconocimiento de la labor de las personas agremiadas al mundo literario tenemos frases con especial dedicatoria.

Estas son 9 frases para celebrar a los escritores este 3 de marzo por el Día Internacional de los Escritores.

Frases para celebrar a los escritores en su día

El Día Internacional de los Escritores es especial para los profesionales y apasionados a las letras, siendo un gran número de personas a quienes les puedes dedicar estas frases:

Gracias por convertir pensamientos en eternidad Donde otros ven palabras, ustedes crean mundos Un escritor no solo escribe historias, escribe memorias La pluma es su voz, y el mundo su lienzo Gracias por enseñarnos a sentir a través de las letras Un buen escritor no solo narra, transforma Entre líneas encontramos refugio Escribir es un acto de valentía: compartir el alma con el mundo Las palabras pueden cambiar realidades

Cuando se habla de celebrar a los escritores, este 3 de marzo se engloba a todo aquel profesional apasionado de la escritura; desde periodistas hasta traductores o redactores, por ejemplo.

Fue en 1986 en la edición 84 del Congreso Internacional de PEN Club los agremiados propusieron el 3 de marzo como el Día Internacional de los Escritores, siendo oficial desde aquella fecha.

La realidad es que la elección del día del escritor no fue por algún motivo en específico, sino que simplemente fue la fecha en que se decidió este hecho en el congreso.