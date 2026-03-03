Hoy 3 de marzo es el Día de la Geofísica en México en busca de visibilizar el trabajo realizado en esta disciplina científica, te dejamos 10 frases para dedicar.

Estas 10 frases son especiales para dedicar en honor al trabajo que los geofísicos hacen en México.

Frases para celebrar a los geofísicos en México

Este 3 de marzo se celebra el Día de la Geofísica en México, así que estas frases las puedes dedicar a los profesionales de esta ciencia:

Gracias por estudiar lo que no vemos, para proteger lo que sí vivimos Tu trabajo descifra los secretos de la Tierra y nos ayuda a entender nuestro lugar en ella Donde otros ven suelo, tú ves historia, energía y movimiento La ciencia que protege vidas y construye futuro lleva tu nombre Entre ondas sísmicas y campos magn´ticos, construyes certezas para todos Tu trabajo nos recuerda que la Tierra está viva y que entenderla es respetarla Gracias por dedicar tu vida a descifrar los susurros invisibles de la naturaleza Tu trabajo es un acto de amor por la humanidad y por el hogar que compartimos No todos ven tu esfuerzo, pero todos vivimos más seguros gracias a él Gracias por recordarnos que comprender la Tierra es también aprender a cuidarla

El establecimiento del Día de la Geofísica en México fue acordado por la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Geofísica (SAGFI), la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración (AMGE) y Society of Exploration Geophysicists (SEG).

En este marco, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realiza diversas actividades en el Instituto de Geofísica en busca de la difusión de esta ciencia y de visibilizar el trabajo que los estudiosos hacen al respecto.

Respecto al enfoque que tiene la geofísica, esta ciencia estudia las propiedades de la Tierra como las ondas sísmicas, campos magnéticos y gravitacionales, ayudando a la prevención de desastres naturales y la explotación de recursos naturales.