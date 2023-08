San Ramón Nonato, santo patrono de las embarazadas es celebrado este 31 de agosto; te damos su oración y el por qué se le pide.

En las celebraciones eclesiásticas, hoy 31 de agosto es día de San Ramón Nonato, santo patrono de las embarazadas y de las personas acusadas falsamente.

San Ramón Nonato fue un religioso de la Orden de la Merced nacido en el año de 1204 en Portell, pueblo de la antigua Corona de Aragón en España.

En su historia, se dice que San Ramón Nonato fue extraído del útero de su madre por el vizconde de Cardona, usando el método de cesárea después de que ella hubiera fallecido.

A esto que a San Ramón Nonato se le considera santo patrono de las embarazadas y de las parteras y de la Obstetricia.

Durante su vida, San Ramón Nonato fue miembro de la orden de los Mercedarios, fundada por San Pedro Nolasco para el rescate de cautivos católicos en manos de musulmanes del Norte de África.

Lo que hizo del martirio de San Ramón Nonato en 1222 tras viajar al norte de África para pagar rescate por varios prisioneros.

Sin embargo, al ya no tener el dinero suficiente, San Ramón Nonato quedó como rehén a cambio de la liberación de otro cristiano.

Lo que ocasionó que San Ramón Nonato fuera encarcelado por musulmanes, quienes lo martirizaron perforando sus labios para colocarle un cerrojo con el objetivo de que predicara

Ya para 1239, San Ramón Nonato fue rescatado, para después ser nombrado cardenal por el papa Gregorio IX.

San Ramón Nonato, fue canonizado por el papa Alejandro VII en 1657, c elebrándose su festividad cada 31 de agosto.

A San Ramón Nonato, se le pide por las embarazadas y por las personas acusadas falsamente para callar lenguas y chismes.

Por lo que hoy 31 de agosto a San Ramón Nonato se le puede rezar por estos dos casos.

Oh glorioso San Ramón Nonato, santo de mi devoción, de noble corazón que por predicar la palabra de Dios tus enemigos te impusieron como cruel martirio llevar un candado en la boca prendido, escucha, te ruego de corazón, mi sincera oración e intercede con ardor ante Dios Padre de misericordia para que mis enemigos y quienes hablan mal de mí, quienes me difaman, intrigan y no dicen la verdad, cesen en su intento y yo sea apartado/apartada siempre de toda palabra, acción e intención mala y dañina.

¡Oh San Ramón Nonato!, protector de la vida, abogado del pobre, del cautivo y del que sufre difamación; tus glorias celebramos, tu amparo agradecemos y humildes invocamos tu celestial poder.

San Ramón Nonato, tú que estás tan cerca de Dios ruégale por mis problemas, por mis dificultades, pídele sea comprensivo y benevolente conmigo para que mi vida y la de los míos sea mejor; San Ramón guárdame de todo mal, sé tú mi protector, líbrame de la difamación, de los chismes, calumnias y mentiras, de las injusticias, prisiones y falsos testimonios, que no me falte nunca tu protección y defensa, que tu poderosa mediación me asista en todo mal momento y difícil situación.

Me presento ante ti solicitando tu milagrosa ayuda y te agradezco por anticipado y con todo mi corazón, pues bien sé que tú me prestarás tu amable mediación para salir de lo que me agobia y causa intranquilidad, sobre todo, mi buen santo, haz que me vea libre de: (En esta parte debes decir tu problema y qué es lo que quieres conseguir).

Te rogamos tengas a bien ser nuestro santo intercesor y que lleves nuestras sinceras peticiones a Dios, te pedimos nos consigas el auxilio que buscamos y así gocemos de paz, tranquilidad y bienestar.

Así sea. Así se cumpla lo que deseo.

Oh Dios Todopoderoso, que en tu gran bondad y generosidad concediste al bienaventurado san Ramón Nonato el ardiente deseo de liberar esclavos, te pido por su muy eficaz intercesión que me apartes siempre, en toda ocasión y lugar, de la esclavitud del pecado y de los errores que cada vez más me separan de ti ,y que pueda vivir en paz, con calma, con bienestar, y distanciado-a largamente de todos aquellos que me acechan, lastiman y atormentan.

Te ruego que por la mediación de san Ramón Nonato por fin pueda estar alejado-a, hoy y siempre de los enemigos que por envidia, maldad o rencor me desean algún mal, quieren lastimarme y mi perdición desean desprestigiar con sus falsos testimonios.

Dios Todopoderoso, Padre de compasión y perdón, sé que tú con tu gran bondad e infinita generosidad y por mediación del glorioso san Ramón Nonato no dejarás desatendida mi humilde petición, y harás que mis días sean más dichosos y tranquilos.

Te lo ruego por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén”.

Oración de San Ramón Nonato para callar lenguas y chismes