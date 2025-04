El 4 de abril es el Día Mundial de las Ratas, así que en esta ocasión les presentamos el capítulo de Mandy Ratona es amiga de Peppa Pig.

Este capítulo de Mandy Ratona es amiga de Peppa Pig, es la primera ocasión en que aparece la pequeña roedora, por lo que conoceremos un poco de su historia.

Además de que es la primera amiga de la clase de Peppa Pig, que está en silla de ruedas, por lo que los niños y niñas aprenden cómo es eso.

Al mismo tiempo que se divierten mucho con su nueva amiga que llegó a la ciudad.

Mandy Ratona es amiga de Peppa Pig (Hasbro)

¿De qué trata Mandy Ratona es amiga de Peppa Pig?

El capítulo de Mandy Ratona es amiga de Peppa Pig, que puedes ver en el Día Mundial de las Ratas, muestra la llegada de una nueva compañera a la escuela.

Todo el capítulo de Mandy Ratona es amiga de Peppa Pig muestra las habilidades de la pequeña, como su creatividad al dibujar, su habilidad con la pelota y perfecto manejo de su silla de ruedas.

Al respecto, le preguntan por qué no puede caminar, a lo que ella le contesta que sus piernas no sirven bien; pero no le molesta, pues puede ir a todos lados con su silla.

Como la ratoncita se divirtió mucho en su nueva escuela, decide inscribirse para pasar todo el día con sus amigos.

Mandy Ratona es amiga de Peppa Pig (Hasbro)

¿Dónde ver el capítulo de Mandy Ratona es amiga de Peppa Pig?

Puedes ver el capítulo de Mandy Ratona es amiga de Peppa Pig en esl Día Mundial de las Ratas, a través de YouTube.

El capítulo de Mandy Ratona es amiga de Peppa Pig está totalmente en español, además de que dura 10 minutos, así que no hay problema para verlo en cualquier momento.

También puedes encontrar el capítulo en la plataforma de Max, que es donde están todos los episodios de la serie animada.

Pero si no cuentas con el servicio y no lo quieres pagar, aquí te dejamos el video directamente de YouTube.

Con información de YouTube.