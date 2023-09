Los Get Ready With Me (GRWM) de TikTok- arréglate conmigo en español- están desatando una discusión clasista sobre el estatus social. Te contamos por qué.

En la red social TikTok, se ha puesto en tendencia el GRWM que consiste en un clip, donde el creador de contenido, principalmente mujeres, se:

Arreglan mostrando sus oufits

Maquillan para salir

Arreglan el cabello

Dicho trend de TikTok no ha estado exento de críticas y discusiones. Por ejemplo, la usuaria @zerokitkat compartió sus reflexiones sobre este formato de video,

GRWM en TikTok (Especial)

Por este motivo, los GRWM de TikTok provocan discusión clasista sobre el estatus social

“Las niñas ´pobres´ no deberían hacer GRWM, al menos eso es lo que piensa la mayoría de TikTok”, así comienza su crítica a este trend la cibernauta @zerokitkat.

Esta joven asegura que detrás de esta tendencia hay, creadoras de contenido como Anna Pau que son muy conocidas por hacer GRWM en TikTok, quienes detonan un estatus económico alto.

Y son seguidas por usuarias que aspiran a tener ese poder adquisitivo en ropa y accesorios para realizar los mismos tratamientos de skincare como se ve en sus GRWM de TikTok.

El problema para @zerokitkat viene cuando otras cibernautas hacen videos con sus rutinas de cuidado, pero con productos que son de su nivel adquisitivo.

Situación que ha derivado en un término “clasista y despectivo”, ya que en TikTok le llaman “Get Ready Whit Me pobre”, el cual viene acopañando de comentarios negativos con burlas por parte los usuarios que ven los videos de ese tipo.

Provocando que usuarias se sientan mal por publicar videos de GRWM en TikTok y no contar con todos los aditamentos que se ponen aquellos que hacen el trend desde el privilegio.

En ese sentido, @zerokitkat lamentó que en TikTok se le hiciera burla a niñas que incluso rellenan sus botellas de serum facial con agua para sus GRWM porque no tienen posibilidades de comprarse otro.

Me da bastante gracia como la gente en TikTok se pone tan “piki” con una niña de 8 años, solamente porque rellenó su serum con agua...cuando los veo a ustedes llenándole de likes y comentarios los videos de una señora de 70 años diciéndoles que se pongan crema de arroz en la cara para que se les aclare el color de piel... no sean hipócritas.

Además, esta joven aseguró que en realidad son pocos lo que pueden pagar un tratamiento dermatológico por lo caro que es.

Motivo por le cual no se debería de ser tan severo con quien hace el GRWM y no tiene para comprase los mejores productos.

A esta discusión sobre el clasismo que hay en el GRWM de TikTok, también se han sumado otras cibernautas que piden parar los comentarios a chicas que solo quieren hacer el tren para divertirse.

GRWM de TikTok y el debate clasista sobre el estatus social desata esta reacción en los usuarios

La comunidad de TikTok aplaudió que se generara una discusión entorno al GRWM, ya que es irracional los comentarios negativos y clasistas que reciben usuarias de la plataforma por hacer sus clips.

“Yo cada GRWM q me sale, es cada GRWM q miro, las sigo y les doy like, no entiendo porque las atacan tanto”, comentó una usuaria.

Otra señaló la doble moral que hay en este trend: “y lo peor es que cuando una tiktoker privilegiada hace un grwm con productos económicos, la alaban un buen”, dijo.