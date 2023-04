Conoce los 5 pantalones que serán tendencia esta primavera 2023 para que no te falten en tus looks en esta temporada.

Los jeans son un básico en el closet de una mujer, ya sea para un look formal o básico, no nos pueden faltar un par de pantalones de mezclilla.

En esta temporada de primavera dejamos los pantalones “skinny” para apostar por la comodidad y aprovechar al máximo los nuevos cortes de los jeans.

Pantalones que serán tendencia esta primavera 2023:

Acampanado

Cargo

Remangados

Full length

Con degradado o estampados

Pantalones tendencia en primavera: Pantalón Acampanado

Los pantalones ligeramente acampanados de un estilo setentero y que alargan y estilizan la pierna será una tendencia en primavera 2023.

Los jeans acampanados regresan con un equilibrio entre lo moderno, vanguardista y cómodo y será una prenda que dominara esta temporada.

Sin duda, los pantalones acampanados son muy favorecedores para cualquier tipo de cuerpo y tienen el poder de estilizar tu silueta.

Pantalones tendencia en primavera (Pinterest / Pinterest)

Pantalones tendencia en primavera: Pantalón Cargo

Los pantalones estilo cargo es la prenda más buscada en la moda por su estilo militar y su comodidad.

Es una prenda al estilo “Y2K” o moda de los años 2000 que se une a los mejores looks del street style.

Los pantalones cargo regresan de lo clásico a las nuevas tendencias de primavera al estilo tiro alto y tobillero.

Pantalones tendencia en primavera (Pinterest / Pinterest)

Pantalones tendencia en primavera: Pantalón Remangado

Los pantalones remangados bastante anchos serán parte de las nuevas tendencias de primavera.

Arremangar tus pantalones se te ha hecho costumbre para sumar centímetros a nivel visual o para restar longitud de nuestros pantalones.

Ahora en este 2023 los seguirás viendo como un nuevo estilo del street style pero más vanguardista.

Pantalones tendencia en primavera (Pinterest / Pinterest)

Pantalones tendencia en primavera: Pantalón Full length

Los pantalones full lenght son los jeans que rozan el suelo y no se remangan, es decir tiene una silueta baggy muy anchos con líneas rectas que caen.

Los Full length son jeans cómodos que se ajustan en la cadera pero caen de forma recta y sin ningún ajuste en las piernas, prácticamente son muy holgados pero elegantes.

Pantalones tendencia en primavera (Pinterest / Pinterest)

Pantalones tendencia en primavera: Pantalón con degradado o estampados

Para las amantes de los estampados, estos pantalones serán una tendencia para la primavera.

Ya sea de un estampado print, de vaca, degradados o con un detalle diferente lo puedes llevar en un look básico.

Para crear un look con estos pantalones, te recomendamos usar en la parte de arriba una prenda o top lisa para no cargar el look y que el protagónico sea los jeans.