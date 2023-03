La primavera ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, pues su inicio es el próximo 20 de marzo. Una temporada que podrá ser la inspiración para tus futuros diseño de uñas.

Y es que la primavera es esa estación en la cual la naturaleza vuelve a crecer después de haber pasado el otoño y el invierno, renaciendo con infinidad de colores.

Así que para que puedas llevar a la primavera contigo, te recomendamos los siguientes 6 diseños de uñas que están en tendencia para esta temporada:

Naturaleza minimalista Flores amarillas Frutas de temporada Primavera arcoíris Verde vegetación Vegetación multicolor

Uñas para primavera: Naturaleza minimalista

El primer diseño de uñas para esta temporada primaveral es ideal para quienes no gustan de detalles ostentosos, por lo que es un diseño bastante sencillo y minimalista.

Sólo necesitarás una base transparente y sutil, la que sea de tu preferencia. Y encima de esta tendrás que dibujar unas cuantas flores pequeñas en cada uña.

Te puedes basar en la imagen, pero recuerda que el resultado final debe quedar enteramente a tu gusto y estilo.

Uñas para primavera: Naturaleza minimalista (Pinterest)

Uñas para primavera: Flores amarillas

Últimamente se ha popularizado mucho una tendencia en la cual se regalan flores amarillas durante marzo, al inicio de la primavera.

Así que si quieres ir acorde de esta nueva tendencia, puede que el siguiente diseño de uñas te pueda agradar.

Pues es ideal para jugar con diferentes presentaciones del color amarillo , como por ejemplo un color sólido y uno con brillos. Formando así un patrón con en tus uñas.

Si así lo deseas, también puedes complementar con unas flores amarillas; claro, que hagan juego.

Uñas para primavera: Flores amarillas (Pinterest)

Uñas para primavera: Frutas de temporada

Con la llegada de la primavera vuelven a crecer algunos de los frutos favoritos de las personas.

Entonces, ¿por qué no llevar este gusto y amor por las mejores frutas de temporada a tu diseño de uñas?

Aquí te dejamos algunos diseños de inspiración.

Uñas para primavera: Frutas de temporada (Pinterest)

Y si bien la primavera abundan las fresas, las cerezas, los melones y los albaricoques, tú puedes optar por la fruta de tu preferencia y adoptarla en tus uñas.

Uñas para primavera: Frutas de temporada 2 (Pinterest)

Uñas para primavera: Primavera arcoíris

Como es bien sabido, algo característico de la primavera es la infinidad de colores que se dejan ver a través de las flores o de los frutos de temporada.

Y ya que en este sentido la primavera significa vida, tú puedes darle vida a tus uñas con la aplicación de diferentes colores, igual que los de un arcoíris.

Uñas para primavera: Primavera arcoíris (Pinterest)

Uñas para primavera: Verde vegetación

Ahora que si te gusta la primavera pero no quieres abusar del uso de colores, tal vez puedas optar por un diseño de uñas un poco más natural.

Y no nos referimos que no las pintes, si no que tal vez te gustaría darles un toque de naturaleza verde con un poco de vegetación que simulen hojas o hierba.

Uñas para primavera: Verde vegetación (Pinterest)

Uñas para primavera: Vegetación multicolor

Ahora que si quieres un equilibrio perfecto entre toda la vegetación que ofrece la primavera durante esta temporada.

Tal vez puedas optar por colocar en tus uñas un poco de todo lo que hemos visto hasta ahorita.

Desde frutas de temporada hasta diferentes tipos de flores. Así será como si tuvieras un pequeño y lindo jardín entre tus uñas.