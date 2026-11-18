L’Oréal Groupe reafirmó su compromiso con México y destacó el impacto socioeconómico de L’Oréal en el país, donde por cada empleo directo que genera sostiene 15 puestos adicionales a lo largo de su cadena de valor, de acuerdo con un estudio realizado en 2025 por la consultora Asterès.

Durante una nueva edición del encuentro “La Esencialidad de la Belleza”, la compañía informó que su operación contribuye a sostener un ecosistema de más de 46 mil empleos directos, indirectos e inducidos.

Con 64 años de presencia en el país, L’Oréal Groupe en México señaló que busca mantener una visión de largo plazo que combine el desarrollo económico con el bienestar social y la protección ambiental.

La Esencialidad de la Belleza de L’Oréal (cortesía )

L’Oréal destaca su contribución a la economía mexicana

La CEO de L’Oréal Groupe en México, Deborah Armstrong, destacó la confianza de la compañía en el talento y la capacidad de desarrollo del país, así como su intención de continuar invirtiendo en el mercado nacional.

Nuestra historia de más de seis décadas en México refleja una confianza absoluta en su gente, en su talento y en su resiliencia. La belleza es esencial porque transforma vidas, fortalece comunidades y multiplica prosperidad. Reafirmamos nuestra visión de largo plazo en el país, comprometidos con seguir impulsando a la industria local y liderando con el ejemplo en sostenibilidad, demostrando que el bienestar de la sociedad y el cuidado del planeta van de la mano. Deborah Armstrong, CEO de L’Oréal Groupe en México

Por su parte, el director de Asuntos Públicos y Comunicación, Luis Miguel Moreno, señaló que la industria de la belleza en México también tiene una dimensión social relacionada con la autoestima, la identidad y el bienestar de las personas.

Presentan campaña Sense of Purpose: Planet

Como parte de sus acciones ambientales, la empresa presentó en México la campaña Sense of Purpose: Planet, enfocada en dos ejes: la preservación del agua y la transición hacia las energías renovables.

La campaña incluye dos spots que abordan estos temas y que, de acuerdo con la compañía, fueron producidos con una agencia mexicana, una modelo mexicana y una locación nacional. Durante el encuentro, el director de Asuntos Públicos y Comunicación conversó con la CMO de Troop, Sakbe Borja, sobre la producción audiovisual realizada en Las Estacas, Morelos.

La directora de Responsabilidad Corporativa, Araceli Becerril, destacó que las iniciativas de la empresa también buscan ampliar las oportunidades para las mujeres y promover el desarrollo del talento.

Creemos que la belleza puede ser una fuerza para generar cambios positivos en la sociedad. Por ello, impulsamos iniciativas que promueven la inclusión, el acceso a oportunidades y el desarrollo del talento, porque estamos convencidos de que el mundo necesita ciencia, y la ciencia necesita mujeres. Ese mismo compromiso guía nuestras acciones para construir un futuro más sostenible para las personas y el planeta. Araceli Becerril, directora de Responsabilidad Corporativa

La Esencialidad de la Belleza de L’Oréal (cortesía )

L’Oréal por el Futuro: comunidades, circularidad y energía

A través de L’Oréal por el Futuro, la compañía impulsa acciones organizadas en cuatro pilares: comunidades, circularidad, transición energética y protección de la naturaleza.

En materia de inclusión y desarrollo social, el programa “Belleza por un Futuro” ha capacitado a más de 6 mil 200 mujeres en oficios de belleza, como peinado y maquillaje. Además, mediante “Para las Mujeres en la Ciencia”, ha brindado apoyo a más de 124 científicas mexicanas.

En el rubro de circularidad, la iniciativa #UneteAlMovimientoRefill cuenta con 84 productos con opción de recarga en México, con el objetivo de promover modelos de consumo más sostenibles y reducir el impacto ambiental de los empaques.

Respecto a la transición energética, L’Oréal informó que dos de sus plantas de producción generan más de 420 millones de unidades anuales utilizando energía renovable al 100 por ciento.

Proyectos para el cuidado del agua y el medio ambiente

Entre las iniciativas de protección de la naturaleza se encuentra “Estilistas por el Futuro”, que aprovecha los residuos de cabello para desarrollar soluciones de remediación ambiental.

En colaboración con 60 salones de belleza, el proyecto ha recuperado cerca de 600 kilogramos de cabello, contribuyendo a la limpieza de 440 mil litros de agua y evitando la emisión de 2.6 toneladas de dióxido de carbono (CO 2).

Estas acciones forman parte de la estrategia de sostenibilidad de L’Oréal, que contempla el cuidado del agua y medio ambiente y el impulso de la energía renovable en México como componentes de sus compromisos ambientales.

La Esencialidad de la Belleza de L’Oréal (cortesía )

Con “La Esencialidad de la Belleza”, la empresa expuso su visión sobre el papel de la belleza en el bienestar social y el desarrollo económico, además de presentar sus iniciativas de inclusión, entre ellas el apoyo a las mujeres en la ciencia.