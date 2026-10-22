El programa Para las Mujeres en la Ciencia en México celebró dos décadas de impulso al talento científico femenino con una edición que reconoció a investigadoras destacadas y reafirmó la necesidad de cerrar las brechas de género en la investigación.

A nivel mundial, las mujeres representan apenas el 32% de las personas dedicadas a la investigación científica. Esto significa que solo una de cada tres personas que se dedican a la ciencia es mujer.

La iniciativa, promovida por L’Oréal, UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias, destacó tanto las trayectorias consolidadas como el potencial de nuevas generaciones de científicas mexicanas.

Durante la ceremonia, celebrada el 20 de octubre de 2026, las científicas y organizadores subrayaron la importancia de ampliar las oportunidades para las mujeres en un sector donde siguen estando subrepresentadas.

L’Oréal, UNESCO y la AMC reconocen a científicas mexicanas

En el marco del 20 aniversario del programa Para las Mujeres en la Ciencia en México, impulsado por L’Oréal en alianza con la UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias, se reconoció el trabajo extraordinario de investigadoras nacionales.

La edición 2026 subrayó la urgente necesidad de cerrar la brecha de género en la investigación, un ámbito donde las mujeres representan apenas el 32% de los profesionales a nivel mundial.

Durante la ceremonia realizada en el Museo de Historia Natural, Débora Armstrong, presidenta y directora general de L’Oréal México, enfatizó que “el mundo necesita ciencia, pero la ciencia necesita a las mujeres”.

L’Oréal es una empresa cuyas raíces están en la investigación; el 69% de sus científicos son mujeres y más del 55% de las patentes presentadas corresponden a mujeres. L’Oréal

Débora Armstrong destacó que integrar la diversidad de perspectiva femenina permite obtener investigaciones más sólidas e innovadoras, al tiempo que reafirmó el compromiso de la compañía para impulsar el talento femenino frente a las barreras e inequidades del sector.

L’Oréal, UNESCO y la AMC reconocen a científicas mexicanas (Cortesía)

En la categoría de trayectoria consolidada, se premió la aportación ejemplar de las científicas Irene Antonia Cruz González Espinosa, Ingeborg Dorothea Becker Fauser y Mercedes Guadalupe López Pérez.

Asimismo, para fortalecer el liderazgo de las nuevas generaciones y talentos nacientes, se otorgaron becas de investigación a Leny Karina Vázquez Jiménez, Gladis Alejandra Toledo Ibarra, Lizbeth Esmeralda García Velázquez, María Magdalena Zamora Corona y María Teresa Córdoba Alonso.

El programa Para las Mujeres en la Ciencia busca servir de inspiración para que más niñas y jóvenes persigan sus metas científicas sin limitaciones.