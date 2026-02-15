Te contamos sobre LHS 1903, el sistema estelar que desafía teorías de astronomía sobre la formación de los planetas.

El estudio del Universo sigue sorprendiendo a la comunidad científica, tras el hallazgo de un sistema exoplanetario.

Descubren en LHS 1903, un sistema estelar que desafía teorías de astronomía

Un equipo de investigadores detectó un sistema estelar, situado a unos 120 años luz de la Tierra.

Se trata de cuatro planetas que orbitan alrededor de la estrella enana roja de tipo M, LHS 1903.

Mediante la potencia de los telescopios de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), se halló que en dicha estrella hay un planeta rocoso, posteriormente dos gaseosos y otro rocos más distante.

Los tres primeros planetas orbitando LHS 1903 fueron encontrado por el telescopio espacial Tess de la NASA entre 2019 y 2023.

Exoplaneta (NASA)

Después, el telescopio Cheops de la ESA confirmó la existencia del cuarto planeta en LHS 1903, el cual tiene un radio de 1.7 veces al de la Tierra con una masa seis veces mayor.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Science, ese patrón planetario contradice los modelos teóricos astronómicos sobre la formación planetaria.

Esto porque el patrón aceptado, como sucede en nuestro sistema solar, es que los planetas rocosos como Mercurio, Venus, Tierra y Marte, orbiten más cerca del sol.

Mientras que los gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se encuentren más lejos.

De acuerdo con Thomas Wilson, de la Universidad de Warwick en Reino Unido, quien lideró la investigación sobre LHS 1903:

“Esto lo convierte en un sistema de adentro hacia afuera, con un orden de planetas: rocoso, gaseoso, gaseoso y luego rocoso de nuevo. Los planetas rocosos no suelen formarse tan lejos de su estrella madre” Thomas Wilson

Por lo que se ha convertido en un objeto de estudio para comprender cómo se originan los planetas en el llamado universo profundo.

Sistema Solar (NASA)

Astrónomos explican por qué se formó un cuarto planeta en sistema estelar de LHS 1903

Los investigadores que estudian LHS 1903 lanzaron hipótesis como intercambios orbitales o la pérdida de atmósfera luego de una colisión.

Esto para explicar porque se formó el cuarto planeta de LHS 1903 de esa forma anómala.

Sin embargo, tras evaluación se llegó a la conclusión de que el planeta rocoso de LHS 1903 surgió más tarde cuando el disco protoplanetario tenía un entorno carente de gas.

La investigación sugiere que los mundos alrededor de LHS 1903 no nacieron al mismo tiempo. En realidad, tuvieron fases distintas.

Con ello, se apoya la teoría de una formación planetaria de adentro hacia afuera, la cual se propuso hace 10 años, aunque no existía mucha evidencia hasta el día de hoy.