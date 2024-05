Hoy 30 de mayo es Corpus Christi por lo que te damos las oraciones que podrás rezar este día.

En las celebraciones de la iglesia católica, este jueves 30 de mayo de 2024 es la fiesta de Corpus Christi.

Celebración en honor a la Eucaristía por lo que año con año se lleva a cabo, ya que es considerada una de las fiestas litúrgicas más importantes de la iglesia católica.

Debido a que Corpus Christi es la festividad, también conocida como la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, lo que quiere decir la Eucaristía.

Misma que s e celebra al jueves siguiente del domingo de la Trinidad , y siempre a los 60 días después de la Pascua.

Con ello, hoy 30 de mayo siendo Corpus Christi la forma más sagrada de celebrar esta fiesta es rezar con esta oraciones del día:

Oración Anima Christi

Oración de Santa Faustina

Oración al Santísimo Sacramento

Este 30 de mayo es el Día del Corpus Christi (Mateus Campos Felipe / Unsplash)

Oración de Corpus Christi para rezar hoy 30 de mayo: Anima Christi (Alma de Cristo)

Anima Christi es una de las oraciones de Corpus Christi para rezar hoy 30 de mayo, ya que se le considera una alabanza de redención y vida, misma que purifica, fortalece.

La oración de Anima Christi es conocida principalmente porque es la que se reza después de la comunión eucarística.

Con ello la oración de Corpus Christi para rezar hoy 30 de mayo de Anima Christi es:

Alma de Cristo, santifícame.

Cuerpo de Cristo, sálvame.

Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame.

¡Oh, buen Jesús!, óyeme.

Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti.

Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a Ti,

Para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén.

¿Cuándo es el jueves de Corpus Christi 2023? Este es el significado de la festividad (Pinterest)

Oración de Corpus Christi para rezar hoy 30 de mayo: Santa Faustina

La oración a Santa Faustina en Corpus Christi para rezar hoy 30 de mayo sirve para pedir la gracia de dios con intervención de figura católica.

Con ello la oración de Corpus Christi para rezar hoy 30 de mayo de Santa Faustina es:

Te adoro, Señor y Creador, escondido en el Santísimo Sacramento. Te adoro por todas las obras de tus manos, que me revelan tanta sabiduría, bondad y misericordia, oh Señor. Has difundido tanta belleza sobre la tierra y me habla de Tu belleza, aunque estas cosas bellas no sean más que un débil reflejo de Ti, Belleza incomprensible. Y aunque te hayas escondido y ocultado Tu belleza, mi ojo, iluminado por la fe, llega a Ti y mi alma reconoce a su Creador, su Bien Supremo, y mi corazón se sumerge completamente en la oración de adoración.

Mi Señor y Creador, Tu bondad me anima a conversar contigo. Tu misericordia suprime el abismo que separa al Creador de la criatura. Conversar contigo, oh Señor, es el deleite de mi corazón. En Ti encuentro todo lo que mi corazón podría desear. Aquí Tu luz ilumina mi mente, permitiéndote conocerte más y más profundamente. Aquí fluyen corrientes de gracias sobre mi corazón. Aquí mi alma atrae la vida eterna. Oh, mi Señor y Creador, solo Tú, más allá de todos estos dones, entrégate a mí y únete íntimamente a tu miserable criatura.

Oh Cristo, que mi mayor deleite sea verte amado y que se proclame tu alabanza y gloria, especialmente el honor de tu misericordia. Oh Cristo, déjame glorificar tu bondad y tu misericordia hasta el último momento de mi vida, con cada gota de mi sangre y cada latido de mi corazón. Que me transforme en un himno de adoración a Ti. Cuando me encuentre en mi lecho de muerte, que el último latido de mi corazón sea un himno de amor que glorifique Tu insondable misericordia. Amén.

Rezar (Unsplash)

Oración de Corpus Christi para rezar hoy 30 de mayo: Al Santísimo Sacramento.

La tercera oración de Corpus Christi para rezar hoy 30 de mayo es la que se pide al Santísimo Sacramento.

Con la cual se venera la figura sagrada y divina de la Eucaristía, ya que esta es la consagración del pan y el vino que milagrosamente Jesús convirtió en el cuerpo y la sangre de Cristo.

Con ello la oración de Corpus Christi para rezar hoy 30 de mayo al Santísimo Sacramento es:

Bendito sea Dios.

Bendito sea su santo nombre.

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. Bendito sea el nombre de Jesús.

Bendito sea su sacratísimo Corazón.

Bendita sea su preciosísima Sangre.

Bendito sea Jesús en el santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo, consolador.

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción.

Bendita sea su gloriosa asunción.

Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.

Bendito sea San José, su castísimo esposo.

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

Aquí lo puedes meditar en audio.