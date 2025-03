Te presentamos Hello Kitty y My Melody salvan a una familia feliz, el capítulo completo en YouTube y español para ver el Día Internacional de la Felicidad.

El 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una jornada que se estableció en 2012 gracias a la ONU.

Dicha efeméride, que también se conoce como Yellow Day, destaca por coincidir con el solsticio de primavera.

A propósito del Día Internacional de la Felicidad, te traemos una historia de Hello Kitty.

Se trata de un episodio donde el querido personaje de Sanrio tiene una bonita aventura con su amiga My Melody.

Hello Kitty y My Melody salvan a una familia feliz (Especial)

¿De qué trata Hello Kitty y My Melody salvan a una familia feliz? El capítulo está en YouTube

En Hello Kitty y My Melody salvan a una familia feliz, capítulo para ver en el Día Internacional de la Felicidad, tenemos un gran relato.

Vemos a My Melody, quien encuentra un huevo durante su paseo en un bosque.

Ante esa situación, la amiga de Hello Kitty decide regresar el huevo a su hogar, por lo que lo pone en un nido de aves.

Luego de su buena acción, My Melody está a la expectativa de ver el nacimiento del pájaro que estaba en el huevo.

No obstante, este demora más de lo normal, mientras que a la aventura también se une Hello Kitty pidiéndole a My Melody que tenga paciencia.

Hello Kitty y My Melody salvan a una familia feliz (Especial)

De manera sorpresiva, cuando el cascarón del huevo se rompe en el nido aparece un bebé dinosaurio.

Por lo que Hello Kitty y My Melody deciden buscar la casa del dinosaurio, que no deja de crecer.

Eso provoca que My Melody decida cuidar por su cuenta al dinosaurio, sin embargo, la mamá pájaro y dueña del nido no la deja.

Tanto Hello Kitty y My Melody se dan cuenta que la mamá pájaro acepta al bebé dinosaurio, aunque es diferente a sus demás hijos.

Hello Kitty y My Melody salvan a una familia feliz (Especial)

¿Dónde ver en YouTube el capítulo Hello Kitty y My Melody salvan a una familia feliz?

En el canal de YouTube, Hello Kitty Amigos Latinoamérica, puedes ver el episodio que te recomendamos por el Día Internacional de la Felicidad.

Para que veas de inmediato el episodio, te compartimos el video.