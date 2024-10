Este 3 de octubre se celebra el Día del Novio, por lo que te dejamos una carta para el amor de tu vida que se dedica en este día.

“Dicen que el amor no se ve, solo se siente. Pero quién dijo eso estaba equivocado. Veo tu amor en los pequeños gestos que haces para agradarme. Con cada ayuda que me das, con cada palabra de cariño. Gracias por estar a mi lado y ser el amor de mi vida. Para que lo sepas, estoy locamente enamorada de ti. Cuento las horas para volver a tenerte conmigo. Hoy no puedo concentrarme y es tu culpa. No puedo dejar de pensar en ti. Quisiera recordarte que emanas mucha luz en mi vida. ¡Te amo mi amor!”

Carta para el amor de tu vida en el Día del Novio