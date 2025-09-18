Hoy 18 de septiembre se celebra el Día de la Quiropraxia, es por eso que te dejamos estas 10 frases para dedicarlas a tu quiropráctico de confianza.

Este día busca reconocer la contribución de la quiropraxia a la salud de las personas, promoviendo sus beneficios.

Este 18 de septiembre se festeja el Día de la Quiropraxia, por lo que te dejamos estas 10 frases que puedes dedicar:

“Gracias por ajustar no solo mi columna, sino también mi vida.” “Tu toque experto ha liberado mi cuerpo y mi espíritu. ¡Feliz Día del Quiropráctico “Cada ajuste es un paso hacia una vida más saludable y feliz. ¡Gracias!” “La quiropraxia no es solo una profesión, es un arte que mejora vidas. ¡Feliz día!” “Por tus manos sanadoras y tu dedicación a nuestro bienestar, ¡gracias, quiropráctico!” “Gracias por recordarme que la salud de mi columna es la base de mi bienestar general.” “En cada visita, encuentro alivio y renovación. ¡Feliz Día de la Quiropraxia!” “Eres el arquitecto de mi bienestar. ¡Gracias por construir una mejor versión de mí!” “La quiropraxia es la clave para desbloquear el potencial de nuestro cuerpo. ¡Feliz día a los que lo hacen posible!” “Por tu compromiso con la salud y tu habilidad para alinear nuestro cuerpo y mente, ¡feliz Día del Quiropráctico!”

Día de la Quiropraxia (Sincerely Media / Unpslash)

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Quiropraxia este 18 de septiembre?

El Día Mundial de la Quiropraxia es una fecha que se conmemora en honor a Daniel David Palmer, quien realizó el primer ajuste quiropráctico en 1895.

Era un curandero e investigador autodidacta estadounidense reconocido como el “Padre de la Quiropraxia”.

Su descubrimiento surgió de la observación y el estudio de la columna y la salud en general.