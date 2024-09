Hoy 18 de septiembre, es el estreno de la nueva serie de Disney, Agatha All Along; también es el Día Mundial de la Quiropraxia, el Día Mundial del Bambú y el Día Mundial de la Ética Médica.

Este 18 de septiembre se estrena la esperada serie de Marvel y Disney, Agatha All Along con Kathryn Hann de 51 años de edad como protagonista de este spin-off de WandaVision.

Además, dentro de las efemérides está la celebración del Día Mundial de la Quiropraxia, el cual celebra a todos los especialistas de esta práctica.

También el Día Mundial del Bambú se conmemora este 18 de septiembre siendo una de las plantas que ejerce un rol fundamental en el mundo.

Y finalmente, el Día Mundial de la Ética Médica también se celebra este 18 de septiembre para recordar los principios éticos que guían a la medicina.

Este 18 de septiembre se estrena Agatha All Along

Como ya se dijo, la nueva serie de Marvel y Disney, Agatha All Along, se estrena este 18 de septiembre a través de Disney Plus.

Siendo Agatha All Along un spin-off de la primera serie de Marvel: WandaVision, en donde ahora se contará la historia de Agatha Harkness.

Este personaje que aparece en los cómics de Marvel, fue llevado al live action con algunas modificaciones y siendo el enemigo principal de Wanda Maximoff en WandaVision.

Sin embargo, tras regresarle su conciencia ante la aparente muerte de Wanda, Agatha Harkness buscará sus poderes nuevamente con la ayuda de un joven hechicero.

La serie de Agatha All Along tendrá un total de 9 episodios que, como ya es costumbre en Disney, se estrenarán uno por semana,

Hoy miércoles 18 de septiembre, llegarán dos capítulos y la serie de Agatha All Along terminará hasta el próximo 30 de octubre del 2024.

De momento, los dos capítulos de Agatha All Along estarán disponibles a las 19 horas, tiempo de México.

El Día Mundial de la Quiropraxia es este 18 de septiembre

Este 18 de septiembre, además de ser el estreno de Agatha All Along, se está celebrando el Día Mundial de la Quiropraxia.

Pues la intención de celebrar el Día Mundial de la Quiropraxia este 18 de septiembre, es divulgar la información sobre esta práctica que trata y previene los trastornos del sistema neuromusculoesquelético.

El Día Mundial de la Quiropraxia se festeja cada 18 de septiembre porque un día como hoy pero de 1895, Daniel David Palmer realizó el primer ajuste vertebral.

Hasta 1950, la quiropraxia se practicaba en Norteamérica al margen de la medicina convencional.

Para los años 60 y 70 se optimizaron los criterios de formación y convención de licencias para su reconocimiento legal y regulatoria en Estados Unidos y otros países.

La quiropraxia actualmente, es una profesión de la salud que está reconocida por la OMS en donde utiliza técnicas manuales para para la corrección de subluxaciones en la columna.

Este 18 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Quiropráctica (Toa Heftiba / Unsplash )

El 18 de septiembre es el Día Mundial del Bambú

Además del Día Mundial de la Quiropraxia, el Día Mundial del Bambú también se festeja este 18 de septiembre.

En el Día Mundial del Bambú se recuerda la importancia que tiene esta planta tanto como alimento como protección a la biodiversidad.

El bambú contribuye a la protección contra el cambio climático y a los gases del efecto invernadero, la erradicación del hambre, de la pobreza y beneficia a la salud de todos.

El VIII Congreso de Bambú en Bangkok en 2009, fue en donde se estableció que cada 18 de septiembre se celebre el Día Mundial del Bambú.

Y fue en ese entonces que el Departamento Forestal de la Realeza de Tailandia declaró este día como el Día Mundial del Bambú.

Y es que debido a la dureza de su tallo que puede llegar a medir hasta 25 metros, el bambú también es conocido como “acero vegetal”, siendo una planta milenaria originaria de China.

Tiene más de 200 mil especies y se localiza casi en todos los continentes, excepto en Europa y la Antártida pues requiere de mucha humedad y luz directa del sol.

Como ya se reveló, el bambú es una planta que ejerce un papel importante en el medio ambiente, especialmente en las culturas asiáticas al ser usado en la conservación de alimentos.

También se ha utilizado en construcciones, producciones de biomasa, medicina artesanal, artesanías, biocombustible, papel, instrumentos, muebles y demás.

Este 18 de septiembre es el Día Mundial del Bambú (CHUTTERSNAP / Un)

Hoy 18 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Ética Médica

Finalmente, este 18 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Ética Médica, que recuerda los principios éticos de la medicina.

El Día Mundial de la Ética Médica fue establecido por la Asociación Médica Mundial durante el 54ª Asamblea General celebrada en Helsinki en 2003.

Y es que el 18 de septiembre coincide con su fundación en 1947, en donde a lo largo de los años se han realizado una serie de normas éticas adoptadas en las regulaciones y legislaciones de muchos países.

El objetivo principal del Día Mundial de la Ética Médica es sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene la ética en la medicina.

Esto especialmente en el respeto hacia los pacientes, la calidad de atención y el compromiso y confidencialidad hacia los mismos.