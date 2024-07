Gala Montes -de 23 años de edad- reveló que es bisexual y ese fue un gran problema con su mamá.

Por lo que además de haberla explotado durante 18 años, Gala Montes acusó a su mamá de haberle causado ansiedad, depresión y problemas alimenticios.

Sin embargo, Gala Montes aseguró que va a estar bien, ya que no está siendo influenciada y que esta tomando terapia.

Gala Montes compartió en su cuenta de Instagram un video denunciando públicamente a su mamá.

Y es que luego de que su mamá la culpara de dejarla sin dinero, Gala Montes aseguró que ella es la víctima de esta historia.

Pues actualmente, la famosa estaría sufriendo de ansiedad, depresión y de problemas alimenticios por culpa de quien fue su mánager desde los 6 años de edad.

“Estoy cansada de que me esté manipulando y que me está amenazando y que me esté extorsionado, porque lleva extorcionándome 8 meses”

Gala Montes