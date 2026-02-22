Este 22 de febrero se celebra el Día Internacional del Masón, por lo que te dejaremos estas 11 frases místicas que reflejan su legado para celebrar en esta ocasión que resalta valores humanistas, filosóficos y filantrópicos de la orden.

Y es que el 22 de febrero, es decir el Día del Masón, es una fecha instituida para conmemorar el nacimiento de George Washington, quien fue un destacado masón y el primer presidente Estados Unidos.

11 frases para celebrar el legado masón en su día este 22 de febrero

Tal y como se dijo, este 22 de febrero se instauró como el Día Internacional del Masón, por lo que para celebrar su legado te dejamos estas 11 frases místicas:

“Ser Masón no es poseer la Luz, sino convertirse en un humilde buscador que nunca se cansa de caminar hacia el Oriente.” “No construimos templos de piedra, sino catedrales en el alma, donde cada acción es un sillar perfecto colocado en el edificio de la humanidad.” “La cadena de unión no se rompe con el tiempo; se fortalece con cada eslabón que decide vivir bajo el signo de la Verdad.” “A la gloria del Gran Arquitecto del Universo: que la Escuadra y el Compás sigan guiando nuestros pasos.” “Libertad, Igualdad, Fraternidad: más que palabras, son el rastro de nuestro paso por el mundo.” “El 22 de febrero celebramos que, bajo la bóveda celeste, todos los hombres son hermanos si logran despojarse de sus metales.” “Unidos por el hilo invisible del Gran Arquitecto, caminamos juntos hacia la perfección, sabiendo que nadie llega solo a la cima de la montaña.” “El verdadero legado de un Masón no se escribe en mármol, sino en el corazón de aquellos a quienes ayudó a liberar de sus propias cadenas.” “Herederos de los antiguos constructores, nuestra plomada es la rectitud y nuestro compás la medida justa de nuestras pasiones.” “Que el 22 de febrero nos recuerde que el conocimiento sin virtud es una lámpara sin aceite; busquemos la sabiduría que ilumina, no la que deslumbra.” “En el silencio de la Logia se escuchan las verdades que el ruido del mundo intenta callar. Feliz día a quienes custodian la llama.”