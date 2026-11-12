Más de 13 millones de adultos viven con diabetes en México, mientras que el gasto destinado a su atención médica supera los 19 mil millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (FID) retomadas en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

El panorama también representa un desafío para los próximos años. De mantenerse la tendencia actual, para 2050 casi 20 millones de personas vivirían con esta enfermedad en el país y los recursos destinados a su atención superarían los 23 mil millones de dólares.

Cuatro de cada 10 personas con diabetes en México desconocen que la padecen

Uno de los principales retos es la detección oportuna. Según las estimaciones de la FID, 4 de cada 10 personas con diabetes en México no saben que tienen la enfermedad, situación relacionada con la presencia de síntomas poco evidentes durante años.

El endocrinólogo Aldo Ferreira Hermosillo advirtió que algunas señales pueden pasar inadvertidas y que, en ciertos casos, las manifestaciones más evidentes aparecen cuando ya existen daños en órganos como los riñones, el corazón, los ojos o el sistema nervioso.

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo se encuentran los antecedentes familiares, tener más de 35 años, el sobrepeso u obesidad, el Síndrome Ovárico Metabólico Poliendócrino (SOMP) y haber presentado diabetes durante el embarazo.

El especialista también señaló que los niveles de glucosa por encima de lo normal pueden ser una señal de prediabetes. Identificar esta condición permite tomar medidas para frenar o revertir su avance hacia la diabetes tipo 2.

Ante este panorama, el Movimiento por la Diabetes llamó a fortalecer la prevención y el manejo de la enfermedad desde la atención médica de primer nivel, así como a facilitar el acceso a tratamientos y promover entornos saludables. También destacó la importancia de evitar el estigma y la culpabilización de quienes viven con diabetes.

Movimiento por la Diabetes recomienda cuatro acciones para prevenir la enfermedad

Como parte de sus recomendaciones, el Movimiento por la Diabetes propone incorporar hábitos que contribuyan a reducir los factores de riesgo y favorezcan la detección temprana. Entre las medidas se encuentran:

Realizar actividad física: dedicar entre 20 y 30 minutos diarios al movimiento, con el objetivo de alcanzar al menos 150 minutos de ejercicio a la semana.

Mantener una alimentación equilibrada: elegir una alimentación realista y adecuada a la rutina y las posibilidades de cada persona.

Acudir a revisiones médicas: realizar chequeos periódicos y solicitar la prueba de hemoglobina glucosilada (HbA1c), que permite conocer el promedio de glucosa en la sangre durante los últimos tres meses.

Contar con redes de apoyo: acercarse a comunidades de pacientes y grupos que faciliten el acompañamiento durante el cuidado de la salud.

Además, el Movimiento invita a la población a realizar una prueba gratuita y confidencial para evaluar el riesgo de desarrollar diabetes. El cuestionario está disponible en el sitio Every Step in Diabetes.

La evaluación permite identificar factores de riesgo, pero no sustituye una consulta médica ni funciona como diagnóstico. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el llamado de las organizaciones participantes es reforzar la información, la prevención y la detección oportuna para atender una enfermedad que representa un desafío creciente para la salud pública en México.