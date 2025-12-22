Hoy 22 de diciembre en las efemérides y conmemoraciones celebramos el Día del Agente de Tránsito.

Fecha por la que te traemos 15 frases para felicitarlos aquellos servidores en su Día del Agente de Tránsito este 22 de diciembre:

“La mayor ley de tránsito es nuestra educación” “¡Pare! ¡Piense! Entonces, ¡actúe!” “El celular no es amigo del volante” “Más vale prevenir que lamentar” “La responsabilidad es el precio de la grandeza” “Salir antes, conducir más despacio, vivir más tiempo”. “La mayor ley de tránsito es nuestra educación”. “No toque la bocina, despierte temprano” “Ser agente de tránsito requiere paciencia y valentía”. “La autoridad y servicio es presencia en las calles, sinónimo de orden y prevención”. “A quien con su silbato y mano firme guía nuestro camino: ¡Muchas felicidades!" “Honor y respeto para quienes visten el uniforme con orgullo en cada intersección”. “La educación vial comienza con tu ejemplo”. “Compromiso y disciplina son el motor que mantiene nuestra ciudad en movimiento”. “Es incansable esta labor de ordenar las calles y garantizar que todos lleguemos seguros a casa”.

Agente de transito (Internet)

¿Por qué se celebra el Día del Agente de Tránsito el 22 de diciembre?

El Día del Agente de Tránsito se celebra en México cada 22 de diciembre desde 1949, ya en 2005 se instituyó formalmente la fecha.

Misma que tiene como objetivo reconocer el compromiso de los agentes de tránsito que se dedican de manera profesional y cívica a garantizar el orden vial y la seguridad de peatones y conductores.