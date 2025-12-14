Hoy 14 de diciembre en las efemérides y conmemoraciones se celebra el Día Mundial del Poeta.

Celebración del Día Mundial del Poeta por la que te traemos 20 frases hermosas para desear un feliz día:

“En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, ¡oh dichosa ventura!”. San Juan de la Cruz “Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar”. Federico García Lorca “El amor no mira con los ojos, sino con el alma”. William Shakespeare “Te amo sin saber cómo, por qué, ni de dónde”. Pablo Neruda “Es tan poco lo que puedo conocer de ti, y lo que tú puedes conocer de mí. Pero teníamos que amar”. Mario Benedetti “Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar”. Antonio Machado “La vida es la flor de la que el amor es la miel” Victor Hugo. “De noche, especialmente, es hermoso creer en la luz”. Platón “La medida del amor es amar sin medida”. San Agustín. “A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad”. Antonio Porchia. “Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”. Jorge Luis Borges. “Es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado”. Alfred Tennyson “El corazón se romperá, pero roto sigue viviendo”. Lord Byron “Da al hombre una máscara y te dirá la verdad”. Oscar Wilde “Que la belleza de lo que amas sea lo que hagas”. Rumi “Elegimos nuestras alegrías y tristezas mucho antes de experimentarlas”. Khalil Gibran “Mantén tu rostro siempre hacia la luz del sol, y las sombras caerán detrás de ti”. Walt Whitman. “Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden averiguar hasta dónde se puede llegar”. T. S. Eliot. “La pluma es la lengua del alma”. Miguel de Cervantes Saavedra. “El corazón tiene razones que la razón ignora”. Blaise Pascal

Poesía (Internet)

¿Por qué se celebra el 14 de diciembre el Día Mundial del Poeta?

Cada 14 de diciembre se celebra el Día Mundial del Poeta en honor a San Juan de la Cruz, místico y poeta español, cofundador de los Carmelitas Descalzos.

Su figura clave en la poesía mística occidental, hizo que San Juan de la Cruz fuera celebrado con el Día Mundial del Poeta además de que se convirtió en el santo patrón de los poetas en lengua castellana.