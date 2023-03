Este lunes 6 de marzo se celebra el Día de la galleta Oreo, con motivo de esa jornada, te contamos 12 curiosidades que la hacen la más famosa del mundo.

Una de las galletas más deliciosas que existen, sin duda alguna, son las Oreo, que con sus dos círculos de chocolate, unidos con un relleno cremoso en el centro la convierten en un manjar.

El cual se vende con mucho éxito en más de 100 países de todo el orbe que las han adoptado como unas galletas imprescindibles en su consumo.

Por tal motivo, acá 12 curiosidades que te presentamos en el Día de las galletas Oreo.

Galletas Oreo (Pixabay)

La galleta Oreo apareció en 1912 por primera vez

El plural de Oreo es Oreo

La historia de Oreo tuvo como protagonistas a dos hermanos en disputa

El origen del nombre Oreo es confuso

La galletas Mega Rellenas de Oreo no son broma

Las galletas Oreo han tenido muchos lemas publicitarios

Las galletas Oreo tienen tiene canciones en su honor

El primer sabor de Oreo que se añadió fue el de crema de limón

Postre de galletas Oreo con crema de cacahuate surgió con la película Juego de Gemelas

Existe un Oreo Way en Nueva York

Las galletas Oreo son veganas y kosher

No hay respuesta oficial sobre el color de las oblea de las galletas Oreo

1.- La galleta Oreo apareció en 1912 por primera vez

Las galletas Oreo fue fabricada por primera vez en 1912 . Su creador era la National Biscuit Company (Nabisco).

Su primer lanzmiento se dio junto con un trío de galletas de “alta calidad” llamadas Mother Goose Biscuit y Veronse Biscuits, las cuales ya no existen.

2.- El plural de Oreo es Oreo

Aunque esto está más en el terreno de la especulación, se dice que el plural de Oreo es Oreo.

Es decir, que para referirse a muchos de esos bocadillos se emplea la expresión galletas Oreo y no Oreos, según especifican en sus propias redes sociales la compañía.

Galletas Oreo (Pixabay)

3.- La historia de Oreo tuvo como protagonistas a dos hermanos en disputa

Otra de las curiosidades que esconden las galletas Oreo es que su historia está marcada por la disputa de los hermanos Jacob y Joseph Loose.

Ellos tenían ideas diferentes sobre el futuro de su corporación, la American Biscuit and Manufacturing Company.

Jacob, presidente de la empresa, se quedó sin trabajo por una enfermedad en 1897, a lo que su hermano Joseph aprovechó para unirse con la New York Biscuit Company y United States Baking Company, para formar Nabisco.

Ante esto Jacob decidió formar con John Wiles la empresa llamada Loose-Wiles Biscuit Company; pero nunca tuvo el éxito que Nabisco.

4.- El origen del nombre Oreo es confuso

Nabisco nunca ha revelado cuál es el significado del nombre Oreo, por lo que muchos especula sobre su significado.

Por ejemplo, muchos creen que la palabra Oreo representa a la galleta propiamente, y que las “O”del nombre serían las obleas de chocolate y el RE el relleno cremoso.

Otros aseguran que en realidad el nombre significa oro. Para afirmar esto señalan que el empaque original de las galletas era dorado y que de ahí tomaron su denominación.

5.- La galletas Mega Rellenas de Oreo no son broma

Una curiosidad más que se ha planteado alrededor de las Oreo es que hay una versión Rellenas doble y una Mega Rellenas de este bocadillo, las cuales tiene 1.86 y 2.68 veces la cantidad de crema que una normal.

Esto fue descubierto por unos estudiantes de matemáticas que se pusieron a analizar las esas variantes de Oreo.

Galletas Oreo (Pixabay)

6.- Las galletas Oreo han tenido muchos lemas publicitarios

A lo largo de su historia, las galletas Oreo han contado con muchos eslogan publicitarios antes de su “la galleta favorita de la leche” que salió en 2004.

Por ejemplo, su primer eslogan fue en 1950 y era así “¡Oh! ¡Oh! Oreo”. También en los 80, la frase de Oreo cambió hasta 5 veces.

7.- Las galletas Oreo tienen tiene canciones en su honor

El artista Wierd Al Yankovic le dedicó una canción a las galletas Oreo en su disco “Off the Deep End”.

Por su parte, una parodia de la canción “The Right Stuff” de New Kids on the Block, “The White Stuff”, fue un tributo a la galleta.

Galletas Oreo (Pixabay)

8.- El primer sabor de Oreo que se añadió fue el de crema de limón

La crema de limón fue la primera variante de sabor que se fabricó de las galletas Oreo, por muy sorpresivo que suene, aunque luego se descontinuó.

9.- Postre de galletas Oreo con crema de cacahuate surgió con la película Juego de Gemelas

La película “Juego de gemelas” de 1998 con Lindsay Lohan presentó la combinación galletas Oreo con crema de cacahuate, gracias a una ocurrencia de la directora del film Nancy Meyers.

Dicho sugerencia de postre se convirtió en la favorita de miles de niños que vieron las ‘Juego de gemelas’.

Galletas Oreo (Pixabay)

10.- Existe un Oreo Way en Nueva York

Oreo comenzó en la sede de Nabisco en la ciudad de Nueva York. En 2002, todo un tramo de la Novena Avenida pasó a llamarse Oreo Way.

11. Las galletas Oreo son veganas y kosher

Las galletas Oreo son consideradas veganas y kosher por sus ingredientes que son:

Azúcar

Harina

Aceite

Cacao

Jarabe de maíz con alto contenido de fructosa

Levadura

Almidón de maíz

Sal

Lecitina de soya

Vainillina y

Chocolate

Galletas Oreo (Pixabay)

12.- No hay respuesta oficial sobre el color de las oblea de las galletas Oreo

Otra de las curiosidades que tiene las galletas Oreo son el color de sus obleas de chocolate, ya que la gente no se pone de acuerdo y señala que son marrón oscuro o negras.

Esta misma incógnita ha sido alimentada por la empresa diciendo:

“No tenemos un color asignado a la porción de galleta de una Oreo. Algunas personas piensan que la Oreo es de un tono marrón, mientras que otras ven el color más cerca del negro”.

Con información de Bussines Insider México.