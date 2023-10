Si amas las películas de Pixar y tienes alma de niño, sin lugar a dudas los Crocs de Cars fueron hechos para ti.

Los Crocs de Cars son un par de sandalias inspiradas en el Rayo McQueen y Mate, contando con los mismos colores y adornos que los personajes de la película.

Siendo Mate el más curioso, pues cuenta con su radiador expuesto y el gancho de su grúa, lo cual le da un gran estilo a este par de chanclas.

Si ya estás emocionado por esta simpática colaboración, te daremos todos los detalles de la misma, incluyendo el precio y si estarán disponibles en México.

Precio de los Crocs de Cars

El precio de los Crocs de Cars varía dependiendo la talla, esto de acuerdo con la tienda en línea de la marca.

Además debes de tomar en cuenta que los Crocs de Cars no tienen tallas para todos; el modelo del Rayo McQueen sólo se encuentra para niños y adultos.

Mientras que el de Mate está para bebés, niños y adultos. A continuación te daremos el precio en dólares y el estimado en pesos de cada una de las tallas.

Crocs de Cars Rayo McQueen para niño: mil 2 pesos

Crocs de Cars Rayo McQueen para adulto: mil 284 pesos

Crocs de Cars Mate para bebé: 825 pesos

Crocs de Cars Mate para niño: 917 pesos

Crocs de Cars Mate para adulto: mil 100 pesos

¿Los Crocs de Cars están disponibles en México?

Como no todo puede ser bueno en este mundo, los Crocs de Cars no están disponibles en México en este momento y no se sabe si llegarán en algún momento.

Lo peor del caso es que si planeabas pedir tus Crocs de Cars a Estados Unidos, también te encontrarás con un problema, pues se encuentran agotados.

Tampoco hay detalles que se vayan a liberar nuevas unidades, tomando en cuenta que se trata de una edición especial.

Sólo queda esperar para ver si Crocs o Disney lanzan una nueva edición de estas sandalias, y en caso de que así sea, esperar que lleguen a nuestro país.

