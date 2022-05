‘Cars 4′ ha estado en conversaciones recientes en todo internet, sobretodo tras el Disney Upfront del pasado 17 de mayo, creando confusión sobre su fecha de estreno o cancelación.

Lo primero que debemos de dejar en claro es que ‘Cars 4′ jamás fue anunciada por Disney o Pixar, si el proyecto estuvo en mente, este no ha pasado de ser una idea muy vaga de algunas personas dentro del estudio.

Hay que mencionar que dentro de los rumores de ‘Cars 4′ se mencionó que esta podría estar protagonizada por Cruz Ramirez en lugar del Rayo McQueen, dando continuidad a la tercera entrega.

Cars 3 (Disney)

Las posibilidades de ver una ‘Cars 4′ son pocas realmente, la tercera parte recaudó muy poco en taquilla y Pixar actualmente está enfocada a proyectos originales, no a secuelas.

Así, todo lo que veas relacionado a ‘Cars 4′ son meros rumores; no hay una fecha de estreno ni cancelación oficial debido a que la película en realidad nunca ha existido como tal.

¿Por qué se habla de una ‘Cars 4′?

Lo de ‘Cars 4′ bien podría deberse a una confusión con una serie relacionada a la franquicia, la cual en teoría se estrenará en Disney+ a finales de este 2022.

Esta serie lleva por nombre ‘Cars on the Road’, fue anunciada por la misma Disney en el Día de los Inversores de 2020; señalando que mostraría a Mate y el Rayo viajando por Estados Unidos.

Owen Wilson y Larry the Cable Guy repetirían sus papeles como el Rayo y Mate respectivamente en ‘Cars on the Road’.

Cars 3 (Tomada de video)

Ahora bien, hay que mencionar que a casi dos años del anuncio, no ha habido nueva información acerca del desarrollo de ‘Cars on the Road’, por lo que se piensa que fue cancelada.

Si bien ‘Cars’ es una de las franquicias más redituables de Disney en cuanto a mercancía, la realidad es que el estudio no ha sabido cómo mantenerla relevante en cine y televisión.

De ahí que todos los proyectos de ‘Cars’ tras la primera película no hayan dado el resultado esperado.

Con información de Disney y ScreenRant.