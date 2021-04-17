Para trabajar, leer las noticias, escuchar música, ver películas…El teléfono celular se ha convertido en un aparato casi indispensable en nuestra vida diaria, al grado que muchos suelen usarlo incluso cuando van al baño. Esta práctica, además de antihigiénica, podría causarte problemas en el ano, de acuerdo con expertos.

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¿Cómo sucede?

Investigadores de la Universidad de Pittsburgh señalan que el tiempo máximo recomendable para estar en el escusado va de los 10 a los 15 minutos. Permanecer sentados en el “trono” por mayor tiempo aumenta la presión en las estructuras anatómicas, mejor conocidas como cojines anales.

Ello, sumado al esfuerzo que se realiza para evacuar, provoca que se obstruya la circulación de la parte trasera de los muslos (al grado que incluso se puede estancar) y deje adormecidas las piernas.

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Consecuencia: la aparición de las tan temidas hemorroides, es decir venas hinchadas en el ano y en la parte inferior del recto, parecidas a várices, que causan picazón, dolor, Inflamación alrededor del ano y sangrado.

Prevén el aumento de casos en personas cada vez más jóvenes

En México, cinco por ciento de la población general presenta síntomas relacionados con la enfermedad hemorroidal, aunque es rara antes de los 20 años de edad, se prevé que en el futuro sea más frecuente en personas jóvenes debido al uso de dispositivos móviles.

En entrevista con Notimex, Miguel Ángel Rosado Martínez, especialista en coloproctología, del Hospital Sedna, refirió que la gente con la costumbre de la lectura sanitaria extiende su permanencia en el baño más allá de los 10 minutos.

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Ahora con los dispositivos electrónicos, no sólo los adultos, sino los menores de edad están realizando dicha práctica, lo que podría aumentar los casos de hemorroides en pacientes cada vez más jóvenes.