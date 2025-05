Como el 28 de mayo es el Día de la Hamburguesa, te traemos la canción del perro hamburguesa de Bluey para que festejes como se debe.

La canción del perro hamburguesa de Bluey que está en YouTube, aunque es la favorita de la cachorrita y su hermana, parece que no le agrada mucho a su papá.

¿Cómo es la canción del perro hamburguesa de Bluey?

La canción del perro hamburguesa de Bluey que puedes ver en YouTube en el Día de la Hamburguesa, en realidad no es una melodía como tal.

El video de Bluey es un mini capítulo de la serie donde vemos a las niñas pidiendo que su papá ponga esa canción.

Aunque al principio Bandit complace a sus hijas, al poco tiempo la tonada de la canción lo acaba por desesperar y la quita, a pesar de los reclamos de las niñas.

Incluso, inventa que su teléfono se quedó sin batería, pues no quiere volver a escuchar esa canción, pues no le gustó para nada y no lo dejaba leer tranquilo.

Las niñas tuvieron que ir por su mamá, Chilli, para que arreglara las cosas, dejando mal parado a Bandit.

Canción del perro hamburguesa de Bluey (Screen Australia)

¿Cuál es el origen del Día de la Hamburguesa?

El Día de la Hamburguesa se estableció en Estados Unidos el 28 de mayo, como celebración de la primera vez que se sirvió esta comida rápida en 1900.

La celebración era originalmente estadounidense, limitándose a los restaurantes que sirven hamburguesas del país, los que hacen toda clase de festejos y promociones.

Sin embargo, dado la expansión de esos mismos establecimientos a todo el mundo, el festejo se hizo global, con las mismas promociones aplicándose en todos los países.

En el Día de la Hamburguesa, los fans de la comida rápida se dan cita en las diferentes cadenas para aprovechar los descuentos y promociones al respecto.

Algunos de estos descuentos incluyen 2x1 en hamburguesas o combos sencillos a mitad de precio.