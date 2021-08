Cachorro de león hallado en Siberia data de hace 28 mil años

De acuerdo con un estudio recientemente publicado en la revista ‘Quaternary’, se descubrió que los cachorros de león hallados en el Siberia no son hermanos.

Y es que la edad de los cachorros de león “Sparta” y “Boris”, tienen aproximadamente 15 mil años de diferencia.

Cachorro de león: “el mejor animal conservado”

Según el estudio el cachorro de león hembra apodada “Sparta” tiene 28 mil años, mientras que “Boris” tiene más de 43 mil años, rescató la CNN.

Lo cual significa que el cachorro de león hembra vivió durante la era de hielo y ahora es el mejor animal conservado jamás antes descubierto de su época.

Y es que Sparta está casi intacto, pues a pesar del tiempo este ha conservado:

Pelaje

Dientes

Piel

Tejidos blandos

Órganos

Bigotes

Boris, por otro lado presenta daños, que aunque no son severos y no afectan a las investigaciones, hace que su cuerpo no sea comparable con el de la leona.

Por lo cual, los científicos lograron determinar las edades de los leones al morir, uno o dos meses, y descartar algunas teorías sobre que lo provocó.

Pues debido a la preservación y ubicación de ambos especímenes, el estudio dice que los dos cachorros de león fueron enterrados rápidamente, por lo que se cree, murieron en:

Un deslizamiento de tierra

Cayeron en una grieta

Pues cabe recordar que los dos leones momificados en el Ártico siberiano fueron hallados en entre el 2017 y 2018, enterrados solo a unos pocos centímetros de distancia.

Originando que inicialmente pensará que los cachorros de león eran hermanos, teoría que el estudio desmintió.

¿Cómo se relacionan los cachorros de león gigante con los leones actuales?

Estos cachorros de leones ahora extintos se extendieron por todo el este de Siberia a finales del período Pleistoceno y son parientes más grandes de los leones africanos actuales.

Sin embargo, a diferencia de los leones actuales, estos tenían una capa interna de pelo largo y grueso la cual les permitía adaptarse a las condiciones climáticas de la región y su tamaño era mayor.