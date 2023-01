Un nuevo estudio revela que beber un refresco al día, podría provocar alopecia en hombres contrarios quienes no lo hacen.

Investigadores de la Universidad de Tsinghua en Beijing , realizaron un estudio en mil 028 hombres de 18 a 45 años de edad.

En esta investigación se reveló si habían sufrido problemas de calvicie, malos hábitos alimenticios o problemas de salud mental; además de información como nivel educativo y edad.

El estudio reveló que aquellos hombres que tenían una dieta alta en comida frita y azúcar, tenían más probabilidades de padecer alopecia.

Beber refrescos y bebidas azucaradas aumenta en un 21% los riesgos de padecer alopecia

Un nuevo estudio ha arrojado que los hombres que consumen más refresco o bebidas azucaradas, tienen más probabilidades de sufrir alopecia.

Ya sea con bebidas como café, té, deportivas y otras que contengan un alto índice de azúcar

En ese sentido, beber refrescos de una a tres veces por semana, aumentaba en un 21% el riesgo de padecer alopecia; hacerlo de 4 a 7 veces aumentaba a un 26%.

Si bien dentro de la investigación no se encontró si es que el comer saludable pudiera tener alguna clase de protección contra la alopecia, es cierto que una dieta deficiente aumenta las probabilidades.

Se estima que la mayoría de los hombres comienzan a padecer los efectos de la alopecia a los 35 años aproximadamente.

Alopecia (Unsplash)

¿Por qué es malo tomar tanto refresco?

Un estudio ha relacionado una mala dieta y el beber refresco o bebidas azucaradas al menos una vez al día con la calvicie.

Pero ¿por qué es tan malo tomar tanto refresco? Tal y como señala un artículo de Eat this, not that, esta bebida no tiene valor nutrimental y contiene demasiada azúcar.

Una lata de refresco de cola puede contener hasta 39 gramos de azúcar y jarabe de maíz con alto contenido de fructosa.

Esto hace que el azúcar suba en tu sangre y a largo plazo pueda derivar en enfermedades como diabetes tipo 2.

Asimismo, el tomar refresco con regularidad, el cual aporta 150 calorías aproximadamente, se relaciona con la obesidad; y por si fuera poco, también se le ha relacionado con la osteoporosis.

Por otro lado, la cafeína que también llegan a contener, pueden ser perjudiciales para la salud pues puede interferir con la absorción de calcio ; de igual forma, mancha los dientes por el colorante.

Además, se ha encontrado en un artículo de Sleep Health que a mayor consumo de refresco, menor calidad del sueño habrá.

E incluso otros artículos de investigación como The Journal Pedriatrics, revela que el alto consumo de refresco también afecta a la piel ya que hay mayor probabilidad de desarrollar acné moderado a severo.