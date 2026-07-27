México.- Tras varias semanas de emociones, eliminatorias y encuentros memorables, el torneo más grande de futbol llega a su fin con una inolvidable final que le dio a España su segunda estrella en la historia. En este contexto, ZYN acompañó la experiencia de los consumidores de nicotina adultos, apasionados por saber quién sería el campeón, sin interrupciones, disfrutando además de beneficios y experiencias exclusivas.

Experiencias para vivir la gran final

ZYN CLUB, es una plataforma de recompensas diseñada para que los consumidores adultos puedan acceder a dinámicas especiales, artículos de edición limitada y distintas experiencias relacionadas con la temporada futbolística. Quienes ya formaron parte del ZYN CLUB experimentaron la emoción del juego más esperado, fluyendo sin interrupciones, porque cada segundo contó y perderse algún detalle era innegociable.

Los usuarios registrados pueden acumular puntos mediante compras realizadas en el portal oficial de ZYN para posteriormente canjearlos por diferentes recompensas, además de participar en dinámicas especialmente desarrolladas para este gran torneo.

Con estas iniciativas, ZYN busca extender la emoción del futbol más allá del terreno de juego mediante una propuesta enfocada en experiencias, interacción y beneficios exclusivos para consumidores adultos.

Una alternativa libre de humo para consumidores adultos

ZYN es una alternativa libre de tabaco para consumidores adultos, contienen nicotina, saborizantes y otros ingredientes de grado alimenticio, y están diseñadas para utilizarse por vía oral colocando una bolsita entre la encía y la mejilla o el labio durante aproximadamente treinta minutos.

Este producto libera un promedio de 99% menos sustancias químicas nocivas* en comparación con los cigarros tradicionales, pero recuerda que ZYN no está exento de riesgos ya que contiene nicotina, la cual es adictiva, por lo que el producto está destinado exclusivamente a consumidores adultos

Únete a ZYN CLUB, y vive la experiencia que combina beneficios, entretenimiento y experiencias exclusivas, para no perderte ni un segundo de la gran final fluyendo sin interrupciones. Si quieres conocer más sobre visita ZYN.com o bien síguelos en Instagram en @zyn_mxoficial.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON PHILIP MORRIS

* Esta cifra no equivale necesariamente a una reducción del 99% en el riesgo. Representa la disminución promedio en los niveles de 9 químicos nocivos que la OMS recomienda reducir en el humo de cigarro (sin incluir la nicotina), comparando un cigarrillo de referencia estándar con una bolsa de ZYN. Consulta la información completa en ZYN.com.