Siendo Mi pobre angelito el clásico de Navidad por excelencia, nos llegan los nuevos tenis Adidas x Home Alone, una colaboración entre la marca deportiva y la popular película.

Se trata de la segunda ocasión en que tenemos unos Adidas x Home Alone, pues en 2021 se lanzó la primera entrega con unos zapatos que hacían homenaje a la primera película.

En esta ocasión, se le hace un homenaje a la segunda parte de Mi pobre angelito, con un par que ya está disponible en México, justo para que festejes la Navidad al estilo de Kevin McCallister.

Es por ello que te daremos todos los detalles de estos nuevos tenis Adidas x Home Alone.

Adidas x Home Alone (Adidas)

¿Cuánto cuestan los tenis Adidas x Home Alone en México?

Los nuevos Adidas x Home Alone están disponibles en México desde el 3 de diciembre de 2022, con un precio de 2699 pesos en tiendas y distribuidores oficiales.

Los tenis se hicieron en base al diseño Forum Low de Adidas, en color gris y blanco, como los que usa Kevin en Mi pobre angelito 2.

Además cuentan con algunos motivos de la película, como el logo de Home Alone en una de las lenguetas, y la frase “As long as we each have our turtle dove, we’ll be friends forver”.

Que traducida es “Mientras cada uno tenga su tórtola, seremos amigos por siempre”, frase que le dice Kevin a la señora de las palomas en el final de Mi pobre angelito 2.

Adidas x Home Alone (Adidas)

¿Aún se pueden conseguir los tenis Adidas x Home Alone?

Como mencionamos, estos tenis Adidas x Home Alone salieron en México el 3 de diciembre; por lo general este tipo de colaboraciones se acaban a los pocos días.

En el portal de Adidas México, aún puedes encontrar los tenis de Mi pobre angelito en tallas 2 y 7.

Sin embargo, nuestra recomendación es que vayas a la tienda de Adidas más cercana y preguntes por existencias, por lo general en locales físicos es más fácil encontrar estas colaboraciones.

Pues ahí hacen resurtido continuo, además de contar con diversas tallas aunque hayan pasado varios días o semanas, no dudamos que sea el caso con los tenis Adidas x Home Alone.

Adidas x Home Alone (Adidas)

Con información de Adidas.