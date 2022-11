La celebración por los 30 años de Sailor Moon no para, ahora la guerrera que lucha por el amor y la justicia se une a Loly in the Sky con una colección.

Se trata de un conjunto de zapatos, tenis, ropa y accesorios pensados principalmente para las fans de Sailor Moon en todo el mundo.

Lo mejor es que la colección sí está disponible en México, la puedes encontrar en distribuidores autorizados de Loly in the Sky (como Liverpool), o en la página https://www.lolyinthesky.com.mx/collections/sailor-moon-1 .

En total son 7 piezas de esta colección de Sailor Moon, las cuales te presentaremos a continuación con todo y precio.

Loly in the Sky Sailor Moon (Loly in the Sky)

¿Cuánto cuesta la colección de Sailor Moon con Loly in the Sky?

Como dijimos, son 7 artículos diferentes de la colección de Sailor Moon con Loly in the Sky, que van desde una cartera (la más barata) hasta unas botas (lo más caro).

Estos son los productos con sus precios de la colección de Sailor Moon con Loly in the Sky; de lo más barato a lo más caro:

PLANET SYMBOL WALLET

Se trata de una cartera rosa con los símbolos de las Inner Sailor Scouts.

Precio: 599 pesos

Planet Symbol Wallet (Loly in the Sky)

GIRL.POWER

Otra cartera, igual de color rosa; aunque si diseño es tipo clutch y tiene el símbolo de la Princesa Serenity en el frente.

Precio: 899 pesos

Girl.Power (Loly in the Sky)

PLANET SYMBOLS

Un par de tenis blancos con los símbolos de las Inner Sailor Scouts. Las tallas van del número 2 al número 7.

Precio: 1299 pesos

Planet Symbols (Loly in the Sky)

PINK JUSTICE

Tenis blancos con rosa con la silueta de Sailor Moon y el símbolo de la luna en las agujetas. Las tallas van del 2 al 6.5.

Precio: 1399 pesos

Pink Justice (Loly in the Sky)

MOON PRISM POWER

Una bolsa tipo maletín negra, con los símbolos de las Inner Sailor Scouts.

Precio: 1399 pesos

Moon Prism Power (Loly in the Sky)

GIRL FORCE JACKET

Chamarra de mezclilla negra con el símbolo de la Luna en el cuello y la silueta de Sailor Moon, con lo símbolos de las Sailor Scouts, en la espalda. Sólo quedan tallas chica y mediana.

Precio: 1399 pesos

Girl Force Jacket (Loly in the Sky)

SAILOR MOON BOOT

Botas blancas con tacón que emulan el traje de Sailor Moon con un cierre especial. Sólo quedan tallas del 3.5 al 7.

Precio: 1599 pesos

Sailor Moon Boot (Loly in the Sky)

Sailor Moon aún prepara varias sorpresas por su aniversario

La colección de Loly in the Sky de Sailor Moon no será lo último que veamos de la franquicia, la propia Naoko Takeuchi dio algunas pistas al respecto.

La creadora de Sailor Moon, señaló que el festejo de Sailor Moon se extendería hasta el lanzamiento de su próxima película “Sailor Moon Cosmos”, que cerrará el remake de la serie.

Obviamente no quiso adelantar nada más; pero hay posibilidades de que veamos otras colaboraciones con marcas de ropa como esta de Loly in the Sky y la que tuvimos con Vans en este 2022.

Estaremos al pendiente de las actualizaciones que haya acerca de la continuación de los festejos de Sailor Moon.

Pretty Guardian Sailor Moon R (Toei Animation )

Con información de Loly in the Sky.