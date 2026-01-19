Hoy 19 de enero es Blue Monday, el día más triste del año, pero no te preocupes que te tenemos 15 frases para levantar el ánimo y afrontar este fecha, desde ya te las dejamos:

“La única diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud”. Dennis S. Brown “Incluso la noche más oscura terminará y el sol saldrá”. Victor Hugo “Si no te gusta el camino que estás caminando, empieza a pavimentar otro”. Dolly Parton “Nada es permanente en este mundo malvado, ni siquiera nuestros problemas”. — Charlie Chaplin “No mires el reloj; haz lo mismo que él: sigue adelante”. Sam Levenson “No importa qué tan lento vayas, siempre y cuando no te detengas”. Confucio “La felicidad no es algo que pospones para el futuro; es algo que diseñas para el presente”. Jim Rohn “Lo que no nos mata, nos hace más fuertes”. Friedrich Nietzsche “La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia”. Winston Churchill “La felicidad es una dirección, no un lugar”. Sydney J. Harris “Incluso si te caes de cara, sigues moviéndote hacia adelante”. Victor Kiam “Mañana es siempre un nuevo día”. L.M. Montgomery “No dejes que el ayer ocupe demasiado del hoy”. Will Rogers “La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia”. Vivian Greene “No busques los errores, busca un remedio”. Henry Ford

¡Olvídate del Blue Monday y sonríe! (Internet)

¿Por qué el 19 de enero es el Blue Monday?

Como lo dicta la fórmula, cada tercer lunes de enero se celebra, Blue Monday, por lo que este 2026 la fecha para el día más triste del año será el 19 de enero.

El Blue Monday se celebra desde 2005, luego de que el psicólogo Cliff Arnall creó una fórmula en una campaña publicitaria para el día más triste del año bajo los factores del clima, deudas, rutina y propósitos ante la llegada de un nuevo año.