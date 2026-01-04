El Día Nacional del Periodista en México se celebra este 4 de enero, por lo que te dejamos las 10 frases con las que puedes conmemorarlos.

10 frases para celebrar el Día Nacional del Periodista en México

El Día Nacional del Periodista en México se celebra cada 4 de enero en honor a la muerte de Manuel Caballero, considerado el iniciador del periodismo moderno en el país.

es por eso que te dejaremos estas 10 frases para conmemorar el Día Nacional del Periodista en México:

“El periodismo es, ante todo, servicio público. En México, es un acto de valentía cotidiana.” “En cada nota, una voz; en cada reportaje, una esperanza. Honremos a quienes arriesgan todo por la verdad.” “La libertad se ejerce informando, y la verdad se defiende con ética. Un reconocimiento a la dignidad del periodismo mexicano.” “A quienes nos dan ojos para ver y oídos para escuchar la realidad de México, nuestro respeto y admiración. ¡Feliz Día Nacional del Periodista!” “Que la memoria de los caídos por la verdad nos impulse a seguir defendiendo el derecho a informar y a ser informados.” “La mayor amenaza para la tiranía es un periodista con un micrófono y una convicción. ¡Feliz Día del Periodista!” “La tinta es nuestra arma, la verdad nuestro escudo. Gracias a los periodistas mexicanos por ser la memoria viva de nuestra nación.” “Sin periodismo libre, no hay democracia real. Celebremos hoy a los guardianes de la información.” “Defender la palabra es defender la justicia. Que este 4 de enero sea un recordatorio de nuestro compromiso inquebrantable con la verdad.” “Gracias por la persistencia, la dedicación y la pasión. El periodismo es la primera versión de la historia; en México, es la primera línea de la resistencia.”

Día del Periodista (Markus Winkler / Unsplash)

Tal y como se dijo, este 4 de enero es el Día del Periodista en México, fecha que honra la muerte de Manuel Caballero quien murió un día como hoy pero de 1926.

El fue un destacado escritor, periodista y cronista del siglo XIX y principios del XX, siendo reconocido por:

Pionero del periodismo moderno, pues introdujo un estilo más directo, ágil y de crónica social y política en la prensa mexicana, diferenciándose del periodismo de opinión predominante en su época.

Fundación de medios al dirigir y fundar varios periódicos influyentes, como El Noticioso y El Siglo Diez y Nueve.