La comunidad de Dzemul, en Yucatán, se volvió tendencia luego de que vecinos amarraran a un poste de luz a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues llevaban 12 horas sin luz.

Las imágenes se volvieron virales en redes sociales. En ellas, se observa a un empleado de CFE con su uniforme color arena, amarrado con un lazo amarillo a un poste de concreto a la vista de todos.

Los pobladores comentan que tomaron esta medida drástica porque en Dzemul son frecuentes los recortes de energía eléctrica, lo que se suma a que sus recibos de luz son elevados pese al mal servicio.

Vecinos amarran a empleado de CFE tras corte de energía (Especial)

“No nos dejaron de otra más que amarrar al empleado”; vecinos habían alertado sobre el corte de luz que llevaba horas, pero no les hicieron caso

Los vecinos de Dzemul, en Yucatán, denunciaron que desde el corte de energía registrado el día miércoles intentaron comunicarse con la paraestatal, pero no fue hasta el jueves que tuvieron respuesta.

Los empleados de la CFE llegaron al mediodía al lugar donde se registró el apagón, pero en lugar de reparar el desperfecto, les dijeron a los vecinos que el problema era complicado y que lo resolverían en otro momento.

Esta respuesta generó enojo e impotencia entre los vecinos. Luego de reprochar a los trabajadores, tomaron la decisión de retener a un empleado de CFE hasta que les restablecieran la energía eléctrica.

“No nos dejaron de otra más que amarrar al empleado”, dijo uno de los pobladores, quien dijo estar cansado de tener que pagar recibos de luz sin recibir un servicio eléctrico digno.

“No es nuestra culpa los apagones, solo somos trabajadores”, dice el empleado amarrado de CFE

Aunque el empleado amarrado de CFE dijo entender su molestia, dejó en claro que no era su culpa los apagones. ”Solo somos trabajadores”, dijo a los vecinos.

Al lugar acudió la Policía Municipal, pero los vecinos reiteraron que no liberarían al trabajador hasta restablecer servicio de energía eléctrica.

“En Dzemul siempre padecemos de fallas eléctricas y la CFE solo hace remedios baratos, el servicio que brindan lo cobran muy caro y nunca resuelven bien", dijeron.