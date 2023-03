Tesla le hace el feo a SPGG como residencia de sus directivos

Les platico las razones por las que el que antes de la llegada de Miguel Treviño de Hoyos era uno de los municipios modelos de México y de América Latina

SPGG es sede de los cuarteles generales de empresas globales y se volvió noticia mundial porque los accionistas principales de Alfa, Cemex, Femsa, Vitro, Xignux, Ternium, DeAcero, Soriana y otras de ese rango, viven ahí, con excepción de dos de ellos, que forman parte de los consejos de administración de Ternium y de Soriana, que viven en Monterrey, pero pegaditos a San Pedro.

La noticia -desgraciadamente- es negativa y le da la vuelta al mundo precisamente por esa razón.

A la gente le gusta saber dónde viven los magnates que mueven al mundo con su dinero y sus negocios:

Bill Gates y Jeff Bezos viven Medina, Washington. Larry Page -el mandamás de Google- y Mark Zuckerberg, en Palo Alto, California. Jack Ma, el hombre más rico de China y fundador del Grupo Alibaba, en Pekin. Elon Musk, muy cerca de Austin, Texas. ¿Dónde viven Armando Garza Sada (Alfa), Rogelio Zambrano y Fernando González Olivieri (Cemex), los Garza Herrera (Xignux), los Sada (Vitro), doña Eva Gonda de Garza Lagüera y su todavía yerno el Diablo Fernández Carvajal (Femsa), Max Vedoya (Ternium), los Gutiérrez (Deacero), los Martin Bringas (Soriana), Howard Butt III y Fernando Martínez Gómez (HEB)? Todavía, en San Pedro Garza García.

Y digo todavía porque la cosa en ese municipio cada vez se pone más fea, y se pondrá, como decía don Teofilito, si Miguel sigue mangoneando la alcaldía y peor aún, si llegara a consumar su trasnochado sueño de suceder en la gubernatura de Nuevo León al hoy cotizadísimo -por Tesla- Samuel García.

VA DE ANÉCDOTA:

Al respecto del que quiere ser gobernador de NL y no es capaz de sincronizar dos semáforos en SPGG, Le pedí a “Garabato”, mi ilustrador de cabecera, un cartón alusivo al pozerío que se carga Miguel en sus afanes de partirle la madre al municipio.

Cuando recibí la ilustración que acompaña a este artículo pensé que se había equivocado, pues como fondo puso al Cerro de la Silla.

“Era la Sierra Madre”, le “reclamé”.

Y Raúl Ronquillo -que así se llama este artista chihuahuense- me dijo que no, porque Miguel quiere ser gobernador y qué mejor símbolo que el Cerro de la Silla.

Enterado, cambio y fuera.

LOS GRANDES RICOS...

No quieren andarse con cosas, porque aunque se mueven -algunos, no todos- flotando sobre la tierra, no les gusta vivir en comunidades emproblemadas.

Les platico por qué:

Los negocios de Gates y Bezos interactúan con prácticamente TODOS los municipios o provincias del mundo. Pueden escoger para vivir con sus familias en cualquiera de ellos.

Lo mismo sucede con los de Page, Zuckerberg, Ma y Musk.

Las empresas que comandan los regios, argentinos y norteamericanos del grupo 5, conviven con cientos de miles de municipios y provincias en los cinco continentes.

Con decirles que el que menos municipios tiene en su radar de negocios -HEB- lo hace con prácticamente todos los de Texas y muchísimos más de NL y otras entidades.

Bueno, pues uno de ellos -a quien de cariño le llamo “Percherón”- opera sus negocios en más de 6,000 municipios y el único con el que tiene problemas es precisamente en el que vive: San Pedro Garza García.

TESLA LE HACE EL FEO A SPGG PARA RESIDENCIA DE SUS DIRECTIVOS

A mediados del año pasado, cuando los primeros enviados de Elon Musk vinieron a Nuevo León a ubicar locaciones para Tesla, escogieron no solo el lugar donde se asentaría su primera giga planta en México: Santa Catarina, NL.

También buscaron casas y departamentos para albergar a los altos directivos de esa corporación automotriz, que serán los operadores residentes designados por el hombre más rico del mundo.

Las recomendaciones que traían apuntaban hacia San Pedro.

Pero sucedió algo que les voy a compartir como primicia:

Detectaron y reportaron a su jefe que la aceptación de Miguel Treviño de Hoyos, como alcalde, va en picada.

Cifras sobre Miguel Treviño/Plácido Garza

Una de las razones por las que Elon compró a twitter tiene qué ver con los afanes del sudafricano de ser el hombre mejor informado sobre la faz de la tierra.

No esconde sus intenciones de control.

Es un obsesionado del control minucioso y estricto de todos los factores que intervienen en su vida.

Dije DE TODOS, citando a la Madre Superiora.

Sabedores de esto, sus “scouts” reportaron a las primeras de cambio, que con la ubicación de la planta en Santa Catarina no había problema alguno, por su conexión al centro de México y hacia la frontera con Estados Unidos.

Tampoco hubo peros al desarrollo educativo de la zona ni a la capacidad y estabilidad laboral.

El único pero que le pusieron -y no es cosa menor- fue a dónde se asentarían sus altos directivos.

Musk evade todos los problemas posibles y tampoco los quiere para su gente de confianza.

¡EXTRA, EXTRA, READ ALL ABOU IT...!

Si Miguel Treviño de Hoyos sigue mangoneando a SPGG a través de su candidata oficial Valeria Guerra y de su sub oficial Lorenia Canavati, los sampertrinos harán bien en irse despidiendo de albergar en sus dominios a los mandamases de Tesla, no solo en NL, sino de todo México, porque esta planta sería la primera de muchas.

Y en este sentido, les tengo otra exclusiva:

Si el clima de desencanto de la población y las protestas contra el gobierno de López Obrador, no sería México el destinatario de todas las inversiones con las que ya se frotan las manos muchos.

Otra vez: que twitter haya sido comprado por Musk se debe a que no es ajeno a la cuestión política, a diferencia de lo que sucede con muchos empresarios mexicanos que siguen con sus cabecitas de avestruz.

Elon es un político consumado disfrazado de empresario.

Ni uno solo de sus negocios se asienta -ni se asentará, citando de nuevo a don Teofilito- en países con gobiernos NO democráticos.

No hay Tesla ni XSapece en Cuba, Nicaragua ni Venezuela, en el caso de América Latina.

AMLO Y MORENA

México tiene un presidente que llegó al poder por la vía democrática.

Pero Andrés Manuel no esconde sus afanes totalitarios relacionados a la izquierda...

Ni Elon Musk esconde tampoco su aversión hacia ese tipo de tendencias populistas.

Tiene sus preferencias partidarias en Estados Unidos: es un Republicano de convicción.

Las tiene en todo país donde sus negocios operan.

Y como ahora es el dueño de la red social más grande del mundo al servicio principalmente de políticos, pues ya sabrán de qué lado mascará la iguana de Tesla... en México.

¿Qué se asocia más en México con el Partido Republicano de EU?

