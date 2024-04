Una explosión se registró la madrugada de este viernes 19 de abril en la Refinería Lázaro Cárdenas de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en Minatitlán, Veracruz.

Ante las llamas del incendio generado tras la explosión, servicios de emergencia llegaron al lugar para combatirlo.

🚨 Se reportó una explosión esta madrugada en la Refinería Lázaro Cárdenas en #Minatitlán, #Veracruz pic.twitter.com/rzr5A7nyTU — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 19, 2024

En redes sociales señalan que hay al menos dos heridos y hacen falta más servicios de emergencia.

Por lo que 'votastes'#Minatitlán 🚨DeÚltimaHora🚨

Grave explosión en el ejido Tacoteno en Minatitlán.



*Al menos dos heridos, uno de ellos de gravedad continúan en el lugar, ante la falta de ambulancia en Minatitlán.@MauricioCollado pic.twitter.com/hJoP3sIIUh — José Díaz (@JJDiazMachuca) April 19, 2024

¿Qué ha dicho Pemex sobre la explosión en la Refinería de Minatitlán?

No obstante, Petróleos Mexicanos (Pemex) no se ha pronunciado para conocer el estado de la Refinería y si hubieron o no víctimas.

Cabe recordar que la explosión del 6 de abril en la Sonda de Campeche, inicialmente se habló de lesionados pero después se confirmaron muertos y desaparecidos en el comunicado de Pemex.

Un muerto y 13 heridos fue el saldo oficial reportado en una segunda comunicación por la explosión de la sonda de Campeche, la cual se dio días después.

¿Pemex ha ocultado cifras de muertos y heridos en explosiones? Organizaciones no confían en sus informes

Organizaciones civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha manifestado que en realidad son dos muertos y un desaparecido en la explosión de la Sonda de Campeche, además de los lesionados, por lo que existe la sospecha de ocultación de cifras .

Incluso, en ese hecho inicialmente se habló de un conato de incendio cuando en realidad fue una explosión que se veía a kilómetros, por lo que cada vez hay dudas respecto a sus comunicaciones.

En 2023 hubo al menos 2 exposiciones más den la refinería de Minatitlán

No es la primera vez que ocurre una explosión en Minatitlán, en 2023 sucedieron al menos en dos ocasiones, en febrero y mayo.

El 27 de febrero la explosión dejó tres muertos generada en la planta combinada Maya de la refinería de Minatitlán.

La explosión e incendio del 23 de mayo en la planta U-100 de la refinería de Minatitlán dejó cuatro heridos, de acuerdo con las autoridades.