Un conflicto entre la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas y los demás ediles ha llevado al ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz, a estar en la mira.

El conflicto ya afecta el funcionamiento de las labores del gobierno municipal de Sayula de Alemán, entre acusaciones y denuncias penales mutuas de trabajar para el crimen organizado.

La alcaldesa, Lorena Sánchez Vargas, ha acusado que un grupo del crimen organizado intenta manejar el ayuntamiento y los recursos públicos que recibe; mientras que ediles y personal de áreas directivas la han señalado de desviar dinero público y no presentarse a cumplir con sus obligaciones.

Por esta situación se han presentado denuncias penales mutuas, que según el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tendrán que resolver las instancias pertinentes como la Fiscalía General de Veracruz y la Fiscalía General de la República para en su caso solicitar procesos como desafueros.

No obstante, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que eso se encuentra fuera de su control.

La población del municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, ha quedado en medio de estas acusaciones y conflictos entre los dos grupos de ediles que buscan el control del ayuntamiento y quienes se han enfrascado en los problemas.

A pesar de los problemas entre la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas y el resto de funcionarios, las necesidades del municipio de 32 mil 400 habitantes continúan: Un 27.4% vive en condiciones de pobreza extrema y 51.1% en pobreza moderada, según datos del INEGI y Coneval.

El conflicto se detonó cuando la morenista Lorena Sánchez Vargas apareció en algunos canales de televisión para denunciar que había sido víctima de un grupo del crimen organizado, quien la había retenido por la fuerza para disponer de los recursos del municipio.

Lorena Sánchez Vargas también dijo que el crimen organizado mantenía secuestrado a su hijo de 3 años de edad, por lo que ella escapó y pidió ayuda cuando la llevaron a la Cámara de Diputados para realizar algunos trámites relacionados con la gestión de dinero.

Al día siguiente, los ediles realizaron una rueda de prensa para acusar que los dichos por la alcaldesa eran falsos y que lo hacía para encubrir el daño patrimonial que ha realizado al ayuntamiento pues además había sustraído mobiliario básico de la oficina.

La contralora, Alma Patricia Patiño Gabriel, afirmó que se presentaría la denuncia.

Merino de los Santos, regidor primero, señaló que entre diversos préstamos que se le habían realizado se sumaba un total de 235 mil 500 pesos, que no habían sido devueltos.

En un comunicado añadieron que la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas había bloqueado las cuentas municipales y que su hijo se encontraba con su hermano.

Unas semanas después, el cabildo pidió que se llamara al síndico para que supliera a la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas ya que argumentaron que ella no se había presentado a trabajar y no tenían ningún documento donde informara las razones de manera oficial.

Ante esa situación la alcaldesa tuvo que regresar a su municipio, pero para hacerlo solicitó el apoyo de la Guardia Nacional, así que llegó altamente custodiada en un operativo importante del que los ediles se quejaron pues consideraron que los buscaba intimidar.

Pero el regreso de Lorena Sánchez Vargas no solucionó los problemas.

Al regreso de Lorena Sánchez Vargas personal de varias dependencias fue despedido bajo el argumento de estar trabajando para el grupo del crimen organizado que controla el municipio.

El tesorero y otros directores del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, cuyo despido requiere de la autorización del Cabildo, debieron continuar pese a la oposición de la presidenta municipal.

Lorena Sánchez Vargas ha acusado que la comuna no le permite realizar el trabajo a su cargo por lo que a inicios de septiembre solicitó oficial en sesión de Congreso, a través de oficios, ayuda retirando que el ayuntamiento está controlado por el crimen organizado, anomalías del síndico y regidores.

También pidió que se interviniera la tesorería municipal y la dirección de Obras Públicas ya que no le permiten acceder a las Cuentas Públicas y se realizan pagos de obras sin consultarle.

Las diferencias entre los ediles ha llegado a tal grado, que se dio a conocer un video donde supuestamente la alcaldesa se encuentra brindando bebidas alcohólicas a su hijo. Por esto, el DIF municipal anunció que presentaría una denuncia por corrupción de menores.

De igual manera, abogados de empresarios que ella ha señalado como integrantes del grupo del crimen organizado que controla el ayuntamiento, indicaron que está siendo investigada por la Fiscalía General de la República por fingir el secuestro de su hijo.

Los ediles también recurrieron al Congreso, pues entregaron un documento donde le dicen que ella no acude a trabajar, que no busca coordinarse con el tesorero y negaron hacer uso indebido del recurso.

Lorena Sánchez Vargas pidió de manera reiterada reunirse con Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, pues señalaba que solicitaría su ayuda.

Finalmente él gobernador la recibió, pero en rueda de prensa aseguró que no puede hacer nada por los conflictos internos del municipio de Sayula de Alemán y que no quiso enterarse de detalles de éstos puesto que les corresponde a las autoridades pertinentes.

“Yo le pedí que no me contara más porque no me corresponde a mi, sobre lo que ella me quería contar, yo dije no me corresponde a mí, tú debes hacerlo con la instancia correspondiente, yo solamente estoy aquí para apoyarte y que sigas trabajando (..) Son las fiscalías, dependiendo del fuero, si es atención del estado, de la Fiscalía Estatal o la FGR, tendrán que procederse y ellos indicarán ante los Congresos lo que proceda, debe haber una petición en los Congresos”

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz