“¿Por qué no veo a gente buscando a mi agresor?”, sentencia Jazmín desde su casa, de donde poco puede salir porque las cirugías de nariz a las que ha tenido que ser sometida no le permiten que le dé el sol.

El agresor de Jazmín, Roberto de Anda Ferrandon, continúa en libertad luego de arrancarle la nariz el 17 de agosto en Tlalixcoyan, Veracruz.

Jazmín Pérez tiene una gran sensación de molestia, pues a un mes de la agresión sigue enfrentando las consecuencias y aún no puede ver detenido al hombre que la intentó agredir sexualmente y de una mordida le quitó la nariz.

Tras la agresión, Jazmín tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital y él aprovechó el momento para huir.

De acuerdo con la Endireh 2021, más del 70% de las mujeres han sido víctimas de violencia en México.

Hay una orden de aprehensión contra Roberto de Anda Ferrandon, pero no lo están buscando

Dos semanas después de la agresión (hace 15 días), finalmente fue emitida la orden de aprehensión contra Roberto de Anda Ferrandon.

Sin embargo, los esfuerzos para encontrarlo han sido insuficientes según considera Jazmín.

“Búsqueda como tal no han hecho porque esta persona se supone que no saben donde está, en casa de su mamá no porque fue ahí donde me pasó todo esto, no saben nada, no me han hablado para decirme oye ya fuimos a buscar, nada (...) real no ha habido un avance, la orden de aprehensión ya está ¿y luego? ¿ por qué no veo personas buscando? ¿Por qué no veo publicada su foto con su ficha?” Jazmín Pérez

Jazmín dice que de forma constante ingresa al Twitter de la Fiscalía General del Estado de Veracruz o a su página, esperando encontrar finalmente una ficha de búsqueda para que la gente intente ayudar a encontrarlo.

También manda mensajes al funcionariado de la FGE de Veracruz con esperanza de que alguien le haga caso. Hasta ahorita no lo ha logrado.

“Por qué no veo a gente buscando a mi agresor (...), ¿y todo lo que pasé en el hospital? ¿y todas las vueltas que uno tiene que dar en el tema legal? no sabes las vueltas que uno tiene que dar para todo esto y para que hagan ver que no pasan nada pues es frustrante, es molesto” Jazmín Pérez

Pero el tema legal no es el único que debe seguir. Jazmín acaba de recibir el expediente médico que le indica que todo avanza de manera favorable en las operaciones que ya tuvo y que podría ser operada como se esperaba.

Esta nueva operación se hará en Colombia y será la reina del Carnaval del Veracruz, Yeri Mua, quien corra con los gastos que ello implica. Pero aun no hay fecha para esa operación, aunque se espera que sea pronto.

Jazmín lidia con el ataque y las necesidades afectivas y económicas de su hijo

Mientras tanto Jazmín debe seguirle diciendo a su hijo de cinco años que se cayó de una bicicleta, cada vez que él le pregunta por qué tiene la cicatriz en su nariz.

“Es un niño que como todo niño es muy inteligente, cuando me preguntó cuando llegué a casa y me vio toda descubierta le dije que me había caído de la bicicleta, no he hablado yo porque a mi me resulta difícil entenderlo, hacérselo entender a mi hijo que tiene 5 años, es muchísimo más y que me esté preguntando por qué tienes esta cicatriz, por qué esto, sobre todo que está inflamado no es mi nariz como tal, tengo una bolita en el lado derecho, entonces es la inflamación y le resulta demasiado reconocer y me dice ‘por qué tienes esa bolsita en la cara’”, afirma.

Jazmín fue atacada por Roberto de Anda en Tlalixcoyan, Veracruz (Especial)

Jazmín no debería trabajar, no según lo que le dijo el médico pues al poner pestañas debe estar mucho tiempo mirando hacia abajo y eso podría perjudicar el proceso; pero no cuenta con los recursos económicos para continuar sin hacerlo, por lo que desoyó los consejos y tuvo que regresar a sus labores.

“El doctor me recomendó que no podía trabajar porque mi trabajo yo pongo pestañas, yo tengo que estar prácticamente agachada, para poner una pestaña me tardo como dos horas, yo ahora sí que no le hice caso porque sí o sí yo tengo que trabajar, yo soy el sustento de mi familia y de mi casa, ahorita mi mamá se vino a vivir conmigo porque ella es la que me está tomando con la escuela del niño porque tampoco puedo tomar el sol por un año” Jazmín Pérez

Aun con el panorama difícil, Jazmín conserva la esperanza. La esperanza de que todo saldrá bien. La esperanza de que nadie puede permanecer escondido tanto tiempo. La esperanza de que su agresor tarde o temprano deberá pagar el daño que le provocó.

“Una persona (como Roberto de Anda Ferrandon) no dura mucho tiempo en esa situación, tarde o temprano va a caer”, sentencia Jazmín.