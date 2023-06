La jueza Angélica Sánchez Hernández, quien fue detenida en Veracruz y liberada 48 horas después, aseguró que se encuentra consternada tras los momentos que vivió y que considera, fueron de tortura.

En entrevista para Adela Micha, confirmó que fue obligada a disparar una pistola, tal como compartió su hija el miércoles pasado en el mismo espacio.

Asimismo, dijo que haber pasado por la detención y la tortura le han quitado el sueño a pesar de encontrarse en libertad, pues ni siquiera ha podido regresar a su casa por miedo.

“Todavía me encuentro bastante consternada, bastante temerosa, nerviosa. Anoche no pude conciliar el sueño, dormí hasta las 4 de la mañana. Me siento afectada todavía psicológicamente por todas estas vivencias que tuve…Definitivamente a mi casa no podía yo regresar, estoy con amistades porque la verdad esto es de mucho temor para mí” Jueza Angélica Sánchez Hernández

Jueza Angélica Sánchez Hernández comparte que fue torturada psicológicamente durante su detención

La jueza Angélica Sánchez Hernández aseguró que se encuentra en peligro por las declaraciones hechas por el gobernador Cuitláhuac García, quien afirma que ella tenía contacto con el abogado de Itiel “El compa playa”.

Angélica Sánchez Hernández recordó que fue liberada por el delito contra las instituciones de seguridad pública, porque la acusaron de haber disparado contra los policías lo cual, de acuerdo con la jueza, es completamente falso.

“Con la cabeza tapada me sacaron a un patio y me hicieron disparar un arma de fuego chiquita, muy chiquita, Desconozco de calibres. Tengo especialidad en diversas ciencias penales pero físicamente yo nunca había manejado un arma” Jueza Angélica Sánchez Hernández

Angélica Sánchez compartió que un hombre la hizo sostener la pistola e incluso jaló el gatillo con ella en dos ocasiones que impactaron contra un bote con arena.

Los casquillos percutidos fueron tomados por los agentes y actualmente están en el ministerio en calidad de prueba.

“Hacerme disparar un arma, obviamente coaccionada, incluso el elemento me sujetó la mano, me jaló el dedo para que se accionara el gatillo con groserías con insultos…eso es tortura, tortura psicológica” Jueza Angélica Sánchez Hernández

Asimismo, narró que fue llevada al cuartel de San José en Jalapa, Veracruz, donde estuvo incomunicada por 5 horas y negaron su presencia en el lugar a su familia.

Además, la jueza Angélica Sánchez Hernández dijo que le cubrieron la cabeza para que no pudiera identificar a los elementos que la estaban torturando psicológicamente, pues la amenazaron en varias ocasiones.

“Cuando me levantaron los policías porque obviamente fue sin una orden de aprehensión, cuando ellos me levantaron cerca del arco sur en Jalapa frente al C4 me subieron rápidamente a la patrulla a empujones…rápidamente me llevaron al cuartel de San José, ahí me tuvieron incomunicada por 5 horas con la cabeza cubierta evidentemente para que yo no los reconociera. Me estuvieron gritando, me agredían con amenazas” Jueza Angélica Sánchez Hernández

Por otra parte, compartió que le tomaron varias fotografías detrás de una mesa en la que estaba un arma y varias bolsas con lo que supone es droga y aclaró que el delito que enfrenta ahora en libertad es contra la salud.

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz le dijo que tenía que afrontar las consecuencias por liberar al Compa Playa

La jueza Angélica Sánchez compartió que el caso de “el Compa Playa” le quitó el sueño por varios meses porque era un caso de interés para el gobierno de Veracruz.

Sin embargo, después del análisis de la carpeta de investigación, determinó que estaba mal armada, por lo que no se le podía mantener en prisión.

Angélica Sánchez Hernández recordó que el caso llegó a ella en agosto de 2021, en la que resolvió tras 15 horas de audiencia continuas con un auto de vinculación a proceso.

Sin embargo, un juez federal ordenó la revisión del caso tras el juicio de amparo que solicitó Itiel Palacios, en el que finalmente resolvió el caso.

Además, la jueza recordó que ante su determinación, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, le reclamó no haberle dicho cuál sería su resolución y le advirtió que ahora debería atenerse a las consecuencias.

“Le dije: esta es mi resolución, dicté un auto de no vinculación a proceso. Pues eso es lo que la hizo estallar en furia, me empezó a gritonear en el teléfono porque me marcó inmediatamente por WhatsApp y me dijo: cómo hiciste eso, cómo te atreviste y no me dijiste nada, ¿por qué no me lo comunicaste antes? En qué momento me lo comunicaste a mí lo que me ibas a hacer…ella lo único que me dijo fue pues te atienes a las consecuencias. Las consecuencias las vivi ese lunes a las 8:20 de la mañana con esa detención arbitraria Jueza Angélica Sánchez Hernández

Esto porque le aclaró que no iba a inventarse ningún dato para mantener detenida a una personas sin elementos de prueba.