La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que se dispuso dejar en libertad a la jueza Angélica Sánchez Hernández pero con reservas de ley, pues la investigación en su contra no ha sido concluida.

De acuerdo con Verónica Hernández Giadáns, titular de la Fiscalía de Veracruz, hasta el momento no se cuenta con elementos para justificar la prisión preventiva como medida cautelar por los hechos posiblemente constitutivos de delito señalados por los elementos aprehensores.

Sin embargo, en entrevista para Adela Micha, la hija de la jueza detenida, Ingrid Gómez, aseguró que su mamá fue detenida con la fabricación de un delito por no ceñirse a los intereses de XX.

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, aseguró que la jueza Angélica Sánchez Hernández tenía contacto con los abogados de Itiel Palacios, “El Compa Playa”; sin embargo, el delito que se le imputa no está relacionado.

Verónica Hernández Giadáns informó que se dará libertad a la jueza Angélica Sánchez Hernández ya que no se han presentado elementos que justifiquen prisión preventiva dentro del término constitucional de las 48 horas.

Sin embargo, los hechos “posiblemente constitutivos de delito” que fueron señalados por los elementos que la aprehendieron siguen siendo investigados para acreditar su probable o no participación de los hechos señalados.

Ingrid Gómez compartió que cuando pudo hablar con su madre, le contó cómo fue detenida y además que fue obligada a disparar un arma de fuego ya en cuando estaba en custodia de la policía para poder sustentar las acusaciones en su contra.

Asimismo, reveló que la jueza Angélica Sánchez Hernández fue acusada de cometer el un delito contra las instituciones de seguridad pública, que sustituyó el delito señalado como anticonstitucional de ultrajes a la autoridad que se encuentra en el artículo 37 del Código Penal de Veracruz.

Asimismo, culpó al gobernador Cuitláhuac García de estar fabricando un delito en contra de la jueza que además no tiene nada que ver con las acusaciones que hizo públicamente contra Angélica Sánchez Hernández.

“Me llaman de la fiscalía, me dicen que es el fiscal Quinto y que ahí está mi mamá y que quiere hablar conmigo…Me dijo que había estado en San José todo este tiempo… (me dice) me hicieron disparar un arma de fuego para argumentar que yo agredí a los policías entonces esto se contradice con lo que estpa diciendo el gobernador porque el señor gobernador dijo en su momento que la detención fue porque tiene indicios de que mi mamá tenía comunicación con los abogados y no quiso revelar en su momento qué delito se le estaba acusando a mi mamá cuando claramente lo estaba fabricando”

Ingrid Gómez, hija de la jueza Angélica Sánchez Hernández