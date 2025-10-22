Como parte de los operativos coordinados por las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad en Sonora, se logró el aseguramiento de 20 kilos de cocaína que se encontraban en una paquetería en Hermosillo.

Sonora da un paso en seguridad

De acuerdo con las investigaciones, las autoridades detallaron que la droga provenía de Naucalpan, Estado de México, el cual tenía como destino Hermosillo, donde fue confiscada en una paquetería en el Parque Industrial.

Mesa Estatal de Seguridad logra el aseguramiento de 20 paquete con cocaína (Cortesía)

Los elementos de la Fiscalía General de la República lograron el aseguramiento de los 20 kilos que venían en una carcasa de un motor ensamblado a una estructura de metal, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, el gabinete de seguridad de Sonora, reafirma su compromiso por mantener la paz en la entidad, para la protección de la ciudadanía.