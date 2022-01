La senadora del PAN Lilly Téllez aseguró que Morena no cumplió con la entrega de 10 ambulancias a Sonora y por eso regaló una “vieja” al municipio de Ures.

Ahora Lilly Téllez aseguró que Morena prometió 10 ambulancias a Sonora, sin embargo, solo han dado cinco en tres años.

“Morena me aseguró que me darían 10 ambulancias para Sonora. No cumplieron. Tres años después de llegar al poder solo llevaron 5 ambulancias”.

Lilly Téllez