Todo está listo para la realización del Foro Mundial de Energía Solar 2026, que se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre en Hermosillo, Sonora, con la participación del ex primer ministro de Canada, Justin Trudeau, y el ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, como conferencistas magistrales.

La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC), Carla Neudert Córdova, presentó la agenda de actividades para los tres días del foro, que ha incrementado tanto el número de participantes como la representación de países interesados en compartir experiencias en materia de energía y conocer políticas públicas implementadas desde el ámbito local.

Vamos a abrir con nuestro conferencista magistral Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá en donde nos va acompañar nuestro presidente municipal Antonio Astiazarán para moderar esta conversación con el primer ministro. Carla Neudert Córdova, directora general de AMECC

El encuentro tendrá como lema “Transición Energética Justa y Eficiente” y contará con especialistas nacionales e internacionales que abordarán temas como generación distribuida y democratización energética, transición energética verde y justa en México, eficiencia y automatización solar, así como movilidad eléctrica.

Justin Trudeau y Enrique Peñalosa participarán en el foro

El director del Clúster de Energía en Sonora, Fernando Rodríguez, y el director general de Universidad CEUNOAllen McCallum Carrillo, destacaron la importancia del Foro Mundial de Energía Solar para conocer buenas prácticas de otros países y posicionar a Hermosillo como referencia en materia de políticas públicas energéticas.

La segunda jornada comenzará con la conferencia magistral de Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá, además de un panel de discusión y el conversatorio sobre Cooperación Internacional y Buenas Prácticas Para la Transición Energética.

El día 2 de nuestro programa lo vamos a estar comenzando precisamente con la conferencia magistral de Enrique Peñalosa, nuestro segundo ponente magistral, vamos a tener también un panel de discusión, el primer conversatorio de ese día sobre Cooperación Internacional y Buenas Prácticas Para la Transición Energética, vamos a tener delegaciones de Singapur, Estados Unidos, Chile que van a estar participando en estas conversaciones. Fernando Rodríguez, director del Clúster de Energía en Sonora

Durante el tercer día se abordará el tema “Habilidades blandas para complementar conocimientos técnicos y liderar proyectos”, además de que las actividades concluirán con el cuarto Congreso Internacional de Ingeniería y Foro Mundial de Energía Solar, con la participación de estudiantes universitarios de diversos municipios.

Foro Mundial de Energía Solar supera los 2 mil participantes

El Foro Mundial de Energía Solar inició en 2022 con más de mil 300 asistentes y representantes de más de cuatro países en su primera edición. Desde entonces, el encuentro ha crecido hasta superar las 2 mil personas y contar con representación de 15 países.

El espacio es impulsado por el Ayuntamiento de Hermosillo y el Clúster de Energía en Sonora, y en esta edición contará con la participación de más de 20 empresas patrocinadoras, que tendrán stands para ofrecer sus servicios y productos.

El programa también incorpora nuevos temas, especialistas, experiencias internacionales y espacios de vinculación en torno a la transición energética. El Foro Mundial de Energía Solar 2026 se realizará en las instalaciones de Villa Toscana, donde se desarrollarán las actividades programadas del 21 al 23 de octubre.